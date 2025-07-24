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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية
محمود محسن

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن كل المناطق الاستراتيجية التي تحيط بالدولة المصرية بها صراعات وازمات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حلول لأزمة ليبيا أو السودان واليمن وغيرها من الدولة التي بها صراعات. مستوطنين.

وقال طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن إسرائيل مدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مؤكدا أن إدارة الرئيس الأمريكي ترغب في حدوث مقاربة إقليمية، وان يكون هناك سلام مع السعودية

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، مؤكدا أن حل الدولتين هي فكرة مصرية بشكل عام، لأنه نرغب في أن يكون هناك كيان للدولة الفلسطينية عل حدود 67. 

طارق فهمي الدولة المصرية الولايات المتحدة الأمريكية حل الدولتين فلسطين

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