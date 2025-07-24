طارق فهمي: مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن كل المناطق الاستراتيجية التي تحيط بالدولة المصرية بها صراعات وازمات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حلول لأزمة ليبيا أو السودان واليمن وغيرها من الدولة التي بها صراعات. مستوطنين.

وقال طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن إسرائيل مدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مؤكدا أن إدارة الرئيس الأمريكي ترغب في حدوث مقاربة إقليمية، وان يكون هناك سلام مع السعودية

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، مؤكدا أن حل الدولتين هي فكرة مصرية بشكل عام، لأنه نرغب في أن يكون هناك كيان للدولة الفلسطينية عل حدود 67.