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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الساموراي.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار رفقة أحمد السقا

نيرمين الفقي وأحمد السقا
نيرمين الفقي وأحمد السقا
سارة عبد الله

شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فيها مع الفنان أحمد السقا.

وخطفت نيرمين الفقي الأنظار بجمالها في لوك كاجوال، وكتبت: “صدفة جميلة مع الساموراي أحمد السقا”.

آخر أعمال نرمين الفقي

كان آخر أعمال نرمين الفقى مسلسل “محارب” إلى جانب النجم حسن الرداد، وبمشاركة مجموعة من الفنانين منهم أحمد زاهر وناهد السباعي، وتامر عبدالمنعم والممثل الشاب محمود عمرو ياسين، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه، واستطاعت الفنانة أن تضيف لرصيدها الفني دورًا مميزًا نال استحسان المشاهدين والنقاد على حد سواء.

نرمين الفقي تبحث عن قاتل الكلاب

من جانب اخر، أعلنت الفنانة نرمين الفقي عن مكافأة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه لأي شخص يساهم في العثور على مرتكب جريمة قتل مجموعة من الكلاب الصغيرة.

ونشرت نرمين عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام” صورة تعبر عن استيائها، وعلّقت قائلة: “مكافأة مني 5000 جنيه لمن يقدّم دليلًا على مرتكب هذه الجريمة، لأنه شخص مجرم، لو لديه الجرأة لقتل هذه الأرواح البريئة، يمكنه بسهولة أن يسرق أو يقتل البشر”.

وأعربت الفنانة عن أسفها تجاه انتشار مثل هذه الحوادث، مؤكدة أهمية العناية بالحيوانات والاهتمام بحقوقها، قائلة: “كما نسعى لفعل الخير ومساعدة البشر، يجب أن نولي اهتمامًا بالحيوانات أيضًا، لأنها مخلوقات جميلة تستحق الرحمة والرعاية”.

نرمين الفقي أحمد السقا إنستجرام

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