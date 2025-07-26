بعد أزمة معجبات حفله الأخير.. زوجة راغب علامة ترد على شائعة انفصالهما

حرصت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، على الرد على شائعات انفصالهما بعد حفله الاخير في الساحل الشمالي، والصور المتداولة مع المعجبات.

ونشرت زوجة راغب علامة صورة له عبر خاصية "الإستوري" على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، وعلقت عليها: "مَلِكي".

ويحيي راغب علامة، حفلا غنائيا مع نانسي عجرم، في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 16 أغسطس 2025.

ستوري زوجة راغب علامة

أزمة راغب علامة

يأتي هذا بعد الأزمة التي حدثت بسبب حفل راغب علامة الأخير الذي أحياه بالساحل الشمالي يوم الجمعة 18 يوليو؛ بعد محاصرة عدد من السيدات له خلف المسرح وتقبيله، ما جعل نقابة المهن الموسيقية تصدر قرارا بإيقافه عن الغناء في مصر، وإحالته للتحقيق.

رد راغب علامة على نقابة المهن الموسيقية

حرص الفنان الكبير راغب علامة على الاتصال بالفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية؛ بعد صدور قرار إيقافه عن الغناء في مصر، واستدعائه للتحقيق في النقابة.

وقال الفنان مصطفى كامل،: في رسالة صوتية أرسلها لي الفنان راغب علامة على موبايلي، أحترم خصوصيتها وعدم إذاعتها، جاء نصاً: أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة، وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين، وسياحة مصر هي مسئوليتنا كفنانين عرب، مشاركة مع أخواننا الفنانين المصريين، وأتمنى أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر، وخصوصاً الساحل الشمالي، وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة.

وأضاف في رسالته: وأقسم بالله أن ما حدث من تصرف هذه الفتاة، جاء دون قصد منه، أو رغبة نهائياً، وأن الصورة خادعة، ولم تكن كما ظهرت، وأن ما حدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود على المسرح.

وأكد أنه يكن كل الاحترام لمصر، وضيوف مصر الحاضرين للحفلات، وأنه لن يقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التي هي بيتي، وأعتبر أنني بداخلها بين أهلي وناسي.

وختام الرسالة حرص الفنان الكبير راغب علامة على مثوله للحضور لمقر النقابه خلال الأيام القادمة، قائلا: “سأحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري، في بيتي الثاني، ونقابتي الثانية، نقابة المهن الموسيقيه بمصر”.