بعد أزمة القبلات.. راغب علامة يعلن عن حفل غنائي جديد

كشف الفنان راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن أحدث حفلاته الغنائية التي سيحييها بعد أزمة القُبلات، في حفله الأخير بالساحل الشمالي.

ويحيي راغب علامة، حفلا غنائيا مع نانسي عجرم، في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 16 أغسطس 2025.

بوستر حفل راغب علامة ونانسي عجرم

أزمة راغب علامة

يأتي هذا بعد الأزمة التي حدثت بسبب حفل راغب علامة الأخير الذي أحياه بالساحل الشمالي يوم الجمعة 18 يوليو؛ بعد محاصرة عدد من السيدات له خلف المسرح وتقبيله، ما جعل نقابة المهن الموسيقية تصدر قرارا بإيقافه عن الغناء في مصر، وإحالته للتحقيق.

رد راغب علامة على نقابة المهن الموسيقية

حرص الفنان الكبير راغب علامة على الاتصال بالفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية؛ بعد صدور قرار إيقافه عن الغناء في مصر، واستدعائه للتحقيق في النقابة.

وقال الفنان مصطفى كامل،: في رسالة صوتية أرسلها لي الفنان راغب علامة على موبايلي، أحترم خصوصيتها وعدم إذاعتها، جاء نصاً: أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة، وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين، وسياحة مصر هي مسئوليتنا كفنانين عرب، مشاركة مع أخواننا الفنانين المصريين، وأتمنى أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر، وخصوصاً الساحل الشمالي، وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة.

وأضاف في رسالته: وأقسم بالله أن ما حدث من تصرف هذه الفتاة، جاء دون قصد منه، أو رغبة نهائياً، وأن الصورة خادعة، ولم تكن كما ظهرت، وأن ما حدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود على المسرح.

وأكد أنه يكن كل الاحترام لمصر، وضيوف مصر الحاضرين للحفلات، وأنه لن يقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التي هي بيتي، وأعتبر أنني بداخلها بين أهلي وناسي.

وختام الرسالة حرص الفنان الكبير راغب علامة على مثوله للحضور لمقر النقابه خلال الأيام القادمة، قائلا: “سأحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري، في بيتي الثاني، ونقابتي الثانية، نقابة المهن الموسيقيه بمصر”.

تعليق مصطفى كامل

وعلق مصطفى كامل على الرسالة، قائلا: "وبصفتي نقيباً للمهن الموسيقية، أقدر وأحترم سرعة اتصال الفنان الكبير راغب علامة لتوضيح الأمر، واحترام مصر وشعبها وضيوفها من كل بلدان العالم، وإقراره باحترام قرار نقابة المهن الموسيقية والحضور لبيته الثاني.