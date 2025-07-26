قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يعلن في بيان رسمي رحيل لاعبه لـ حرس الحدود .. تفاصيل
بنك ناصر يقدم قروضًا اجتماعية بدون فوائد وشروط ميسرة لمحدودي الدخل
رويترز: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا
تايوان .. تصويت تاريخي لعزل أعضاء بالبرلمان وسط اتهامات بتدخل صيني
أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم السبت 26-7-2025
لماذا سمي شهر صفر الخير؟.. لـ10 أسباب ينبغي أن يعرفها كثيرون
انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 25-7-2025 في مصر
منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية
أول تعليق من طارق الشناوي بعد اتخاذ نقابة الموسيقيين إجراءات قانونية ضده
مئات الشهداء في مجزرة شمال غزة..وجيش الاحتلال يدمر 1000شاحنة مساعدات
إعصار "كو-ماي" يضرب شمال الفلبين: وفيات ونزوح جماعي وإعلان حال الطوارئ
قلبي بيطير من الفرح.. لطيفة تبكي على مسرح قرطاج وتُلهب حماس الجمهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قلبي بيطير من الفرح.. لطيفة تبكي على مسرح قرطاج وتُلهب حماس الجمهور

حفل لطيفة
حفل لطيفة
سعيد فراج

في ليلة استثنائية من الفرح والفخر، أحيت النجمة التونسية لطيفة حفلًا ضخمًا على مسرح قرطاج بمناسبة عيد الجمهورية، وسط حضور جماهيري حاشد وطاقات حماسية ملأت الأجواء بالغناء والرقص والبهجة.

شهد الحفل إقبالًا غير مسبوق، حيث تم الإعلان عن نفاد التذاكر بالكامل فور طرحها، في تأكيد جديد على الشعبية الجارفة التي تتمتع بها لطيفة في وطنها الأم.

وبأجواء احتفالية امتزجت فيها الموسيقى بالعاطفة الوطنية، قدمت لطيفة باقة متنوعة من أغانيها التي تنقلت بسلاسة بين الكلاسيكيات الخالدة والجديد العصري، لتأسر القلوب وتُلهب المسرح.

وغنّت لطيفة خلال الحفل: "أهيم بتونس الخضراء"، "ياللي مروح"، "ونحبك"، كما قدمت من أغانيها القديمة "بحب بغرامك"، "لما يجيبوا سيرتك"، "أحلى حاجة فيا"،

 قدّمت عددًا من أغاني ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، منها "سوري"، "قلبي ارتاح"، "هوا هوا"، والتي ردّدها الجمهور بحماس وكأنها صدرت منذ سنوات.

وتخللت الحفل لوحات استعراضية راقصة شاركت فيها لطيفة على المسرح مع فرقتها الموسيقية، وسط تفاعل من الجمهور الذي لم يتوقف عن التصفيق والهتاف والتصوير، في مشهد عبّر عن علاقة حب ممتدة بين لطيفة وجمهورها التونسي.

وكانت لطيفة في قمة تألقها وسعادتها، وعبّرت عن امتنانها الكبير بهذا الاستقبال الحار والتفاعل اللافت، مؤكدة أن الغناء في قرطاج لحظة فخر واعتزاز لا تقدر بثمن.

وقالت لطيفة: "قد إيه أنا فرحانة النهارده ومش قادرة أعبّر عن سعادتي، قلبي بيطير من الفرح بكل الحب الكبير اللي شُفته في بلادي الغالية، وسعادتي لا توصف إني كنت على مسرح قرطاج يوم عيد الجمهورية التونسية".

ذلك قبل أن تبكي وتتوقف الفرقة الموسيقية لثواني قبل أن تعود للغناء مجددا.

حفل لطيفة
حفل لطيفة
حفل لطيفة

حفل لطيفة

ولأول مره تتعاون لطيفة في عرض متكامل مع مخرج إيطالي، وفريق تقني فرنسي لتقديم عروض استعراضية مشاركة راقصين عالميين، وقد أذيع الحفل على القناتين الأولى والثانية التونسية، وبحضور وزير الثقافة التونسي.

ويأتي هذا الحفل الناجح بينما تستعد لطيفة لطرح الدفعة الثالثة والأخيرة من ألبومها "قلبي ارتاح"، والتي تضم 5 أغنيات جديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدفعتان السابقتان، حيث تصدرت الأغاني قوائم التريند ومنصات الاستماع الرقمية في مختلف أنحاء الوطن العربي. 

لطيفة قرطاج عيد الجمهورية حفل لطيفة أغاني لطيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ارتفاع درجات الحرارة

تقترب من الـ 50 درجة| بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

وزارة الداخلية

حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

ترشيحاتنا

لينوفو

لينوفو تفتح الحجز المسبق لجهازها اللوحي الرائد الخفيف مع قلم احترافي

روبوت

روبوت بشري يغيّر بطاريته بنفسه.. هل نحن على أعتاب ثورة الآلات؟

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. بأنحف تصميم وأقوى معالج سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد و إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق ولماذا

بالصور

ملايين الأشخاص يكرهون هذه التقنية الموفرة للوقود في السيارات الحديثة

ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي
ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي
ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي

5 أطعمة تعالج الالتهاب الداخلي وتبطئ الشيخوخة

5 أطعمة تعالج الالتهاب الداخلي وتبطئ الشيخوخة
5 أطعمة تعالج الالتهاب الداخلي وتبطئ الشيخوخة
5 أطعمة تعالج الالتهاب الداخلي وتبطئ الشيخوخة

الزيوت النباتية.. هل تُدمّر شباب بشرتك؟

لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟
لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟
لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد