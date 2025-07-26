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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبد الحكيم تجري بروفات حفلها ضمن الموسم الصيفي لدار الاوبرا

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
أحمد البهى

أجرت الفنانة ريهام عبد الحكيم، بروفات حفلها الغنائي المقرر اقامته ،باستاد الإسكندرية، ضمن حفلات الموسم الصيفي لدار الاوبرا المصرية. 

الحفل من المقرر ان يقام يوم الثلاثاء 29 من الشهر الجاري، بقيادة المايسترو أحمد عامر. 

وكانت قد حلت المطربة ريهام عبد الحكيم ضيفة على برنامج قد المقام، والذى تقدمه الإعلامية بسنت بكر على راديو 9090.

وخلال اللقاء وقالت ريهام عبد الحكيم، إنها فخورة أن مسيرتي تجمع تتر مسلسل خاتم سليمان وأغانى فيلم عسل أسود ومسلسل راجعين يا هوى وغيرها.

وأوضحت ريهام عبد الحكيم، أنها تفتخر بلقب مطربة الأوبرا، مؤكدة أن هذا اللقب ليس سهلا أبدا وأنه له معاني كبيرة، خاصة أن الأوبرا تدقق في اختياراتها ولا يستطيع أحد أن يغني على مسارحها إلا لو كان فنانا حقيقيا.

الفنانة ريهام عبد الحكيم ريهام عبد الحكيم الإسكندرية الموسم الصيفي لدار الاوبرا المصرية

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