مدعومة كخدمة ثقافية.. المسرح القومي يكشف عن بيع تذاكر الملك لير بالسوق

نشر المسرح القومي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا كشف فيه عن بيع تذاكر مسرحية" الملك لير " بالسوق السوداء.

وقال البيان: جمهورنا الكريم، جمهور عرض الملك لير، نظرًا لأن العرض من إنتاج البيت الفني للمسرح، أي من إنتاج الدولة، فهو يُعد مدعومًا ماديًا كخدمة ثقافية مقدَّمة للمواطن المصري.

وتابع البيان: وقد لاحظت إدارة المسرح بعض المحاولات للحجز الجماعي أونلاين، ثم إعادة بيع التذاكر بأسعار مرتفعة للغاية.

وتابع البيان: لذا، نُهيب بالجمهور عدم تشجيع هذا السلوك، والالتزام بالحجز الإلكتروني بالأسعار الرسمية (١١٠ - ٨٠ - ٦٠ جنيهًا).



واستكمل البيان: كما تُؤكد إدارة المسرح أنها غير مسؤولة عن تلك المحاولات، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.ة، ونحيطكم علمًا بأن العرض مستمر، وسيتمكّن الجمهور المصري من مشاهدته والاستمتاع به و نرجو من الحضور التواجد قبل موعد العرض بساعة على الأقل، والالتزام بالزي اللائق.