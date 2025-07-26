الزعيم عادل إمام وزوجته يتصدران السوشيال ميديا في صورة نادرة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة نادرة للفنان عادل إمام برفقة زوجته هالة الشلقاني من مرحلة الشباب.

ولاقت الصورة رواجا واسعا، وانهالت التعليقات من قبل جمهور الزعيم عادل إمام متمنين له دوام الصحة والعافية.

صورة عادل إمام وزوجته

وكان قد تصدَّر الزعيم عادل إمام التريند بعد ظهوره المفاجئ، عقب سنوات عديدة من الغياب، في صورة عائلية من فرح نجل رامي عادل إمام.

واحتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر "عادل"، حفيد الفنان القدير عادل إمام، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقرّبين وعدد من النجوم

وحرص عدد من النجوم على التواجد بحفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، والذي أقيم منذ أيام بفيلا الزعيم بالمنصورية.

ومن بين الحاضرين الفنانة يسرا، محمد حماقي، كريم عبد العزيز، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، المنتج تامر مرسي، عزيز الشافعي، المنتج والفنان عماد زيادة .

كما حضر حفل الزفاف الفنان هشام ماجد، ويوسف الشريف، والإعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني، وكان في استقبالهم الفنان محمد عادل إمام.