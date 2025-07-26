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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض سجن النسا بالقومي للمسرح 2و3 أغسطس المقبل

سجن النسا
سجن النسا
أحمد البهى

تعرض مسرحية سجن النسا، ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري، يوم السبت الموافق 2 من أغسطس المقبل. 

ومن المقرر عرض مسرحية سجن النسا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا، على مسرح السلام، ويكون عرضها الثاني، يوم 3 أغسطس. 

يذكر  أن "سجن النسا" رائعة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، من بطولة هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، ايريني مجدي، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبة سليمان، أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير. 
 

سجن النساء سجن النسا فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري فتحية العسال

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