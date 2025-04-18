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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سما المصري: أحمد العوضي مش ستايلي.. ومرتضى منصور اتنازل عن قضاياه ضدي

سما المصري
سما المصري
قسم الفن

تحل سما المصري ضيفة على نزار الفارس في برنامجه التليفزيوني بعد خروجها من الحبس الذي دام حوالي ثلاث سنوات ونصف بحسب تصريحاتها.

وفي الفيديو الدعائي للحلقة التي ستذاع مساء الجمعة، قالت سما المصري إن المستشار مرتضى منصور تنازل عن أكثر من عشرين قضية ضدها. 

ووصفت سما المصري أحمد العوضي قائلة:" مش ستايلي"، وسخرت من ملابس محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا. 

علقت الراقصة سما المصري، على ظهور الفنان محمد رمضان بإطلالته الجريئة، في مهرجان "كوتشيلا" الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت سما المصري عبر فيسبوك: “أنا عندي أخو الطقم دا بس قطعتين، طبيعي دا يافنان؟ هي دي المفاجأه اللي قال عليها استنوني ومفاجأة في امريكا؟ يالهوي الطقم دا في الرقص روعه الروعة”.

وتابعت: “طب والله بيرقص احسن مني، ارقص يافنان ارقص امنعوا الضحك، هو سؤال برئ لو كنت أنا اللي لبست الطقم دا كان هيبقي عادي؟؟ هو الطقم دا مش حريمي برضو ولا ايه؟؟ لو كنت أنا اللي لبسته كان ايه اللي حصل؟؟ كان زماني في النيابه صح؟؟؟”.

سما المصري محمد رمضان نزار الفارس

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