يا لهوي | تعليق صادم من سما المصري على إطلالة محمد رمضان بـ كوتشيلا

علقت الراقصة سما المصري، على ظهور الفنان محمد رمضان بإطلالته الجريئة، في مهرجان "كوتشيلا" الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت سما المصري عبر فيسبوك: “أنا عندي أخو الطقم دا بس قطعتين، طبيعي دا يافنان؟ هي دي المفاجأه اللي قال عليها استنوني ومفاجأة في امريكا؟ يالهوي الطقم دا في الرقص روعه الروعة”.

وتابعت: “طب والله بيرقص احسن مني، ارقص يافنان ارقص امنعوا الضحك، هو سؤال برئ لو كنت أنا اللي لبست الطقم دا كان هيبقي عادي؟؟ هو الطقم دا مش حريمي برضو ولا ايه؟؟ لو كنت أنا اللي لبسته كان ايه اللي حصل؟؟ كان زماني في النيابه صح؟؟؟”.

محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

وسجل النجم محمد رمضان، اسمه كأول مصري يشارك في مهرجان "كوتشيلا" الشهير بالولايات المتحدة الأميركية.

ولكن في ظهور فني غير مسبوق لأحد من المشاهير، من المعروف أن مهرجان "كوتشيلا" أحد أبرز وأضخم المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم، والذي يقام سنوياً في ولاية كاليفورنيا.

حرص محمد رمضان على رفع علم مصر، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات.

موقف نقابة المهن الموسيقية

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن ظهور محمد رمضان الغريب فى حفله الأخير فى أمريكا والذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية يؤكد على أن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمساءلة، أما عن الحفلات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية، فهي عبارة عن تصاريح للحفل الواحد أو العمل الواحد طبقًا لبروتوكول اتحاد النقابات الفنية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية.