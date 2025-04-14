ببدلة رقص.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة غريبة في حفله بأمريكا

سجل النجم محمد رمضان ، اسمه كأول مصري يشارك في مهرجان "كوتشيلا" الشهير بالولايات المتحدة الأميركية.

ولكن في ظهور فني غير مسبوق لأحد من المشاهير، من المعروف أن مهرجان "كوتشيلا" أحد أبرز وأضخم المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم، والذي يقام سنوياً في ولاية كاليفورنيا.

حرص محمد رمضان على رفع علم مصر، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات.

وجة محمد رمضان رسالة فخر وإنتماء وطني، برفعه علم مصر، وأكد حضورة بأنه يحمل رسالة فنية وثقافية فى محفل عالمي.

وحرص رمضان على مشاركة متابعية صور ومقطع فيديو من الحفل، على قصة الأستوري لحسابة الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي بـ"إنستغرام"، أرفقها بعبارة "Egypt is here" إلى جانب العلم المصري وقلب أحمر، في دلالة واضحة على اعتزازه بهويته المصرية.

لم يمر ظهور محمد رمضان مرور الكرام ولكن أثار جدل واسع على حسابة الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث ارتدى زي ذهبي غريب، آثار جدل واسع من خلال متابعية ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

إطلالة محمد رمضان

شبه رواد مواقع التواصل الإجتماعي إطلالة محمد رمضان بأنها شبيهة "ببدلة الرقص"، بينما أشار آخرون إلى أن التصميم مستوحى من الأزياء الفرعونية قديما، خاصة مع وجود مفتاح الحياة "الأنخ" على ظهر الجاكيت، محاولة من الفنان المصري على إبراز الهوية المصرية القديمة بشكل فني.

وفي تصريح أثار التساؤلات، قال رمضان في فيديو نشره عبر "تيك توك":

"قد تكون هذه آخر حفلة لي في أميركا، وربما لن أتمكن من العودة إليها مجددًا... لكن رسالتنا ستصل بالفن والموسيقى والترفيه، كما تعلمنا منهم."

فتح الباب لتفسيرات عديدة من خلال هذا التصريح.

شارك رمضان متابعيه بفيديو له وهو يقطع ثمرة بطيخ في لمسة فكاهية معلقًا:

"حفلي في كوتشيلا زي البطيخة، أخضر من برّا زي الدعم اللي جاي من واتساب، وأحمر من جوه زي يوتيوب اللي هيذيع الحفلة مباشرة.

يرى كثيرون أن مشاركة محمد رمضان في مهرجان عالمي بحجم "كوتشيلا" تمثل خطوة مهمة في مسيرته، بالرغم الانتقادات، كما تضاف إلى سلسلة محطات يسعى من خلالها للعبور إلى جمهور جديد على الساحة الدولية.

محمد رمضان

محمد رمضان

إطلالة محمد رمضان