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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعيدًا عن العيون المتطفلة.. طريقة قفل وإخفاء المحادثات الحساسة في ChatGPT

شركة أوبن إيه آي
شركة أوبن إيه آي
لمياء الياسين

أطلقت شركة أوبن إيه آي ميزة "المحادثات المقفلة"  الرسمية لحماية البيانات الحساسة وإخفائها برمز PIN على منصة شات جي بي تي 

 تتيح هذه الخطوة للمستخدمين إبعاد دردشاتهم السرية عن أعين المتطفلين دون الحاجة لحذفها نهائيًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تعزيز خصوصية الذكاء الاصطناعي.

ثورة في الخصوصية الرقمية

مع تزايد الاعتماد على ChatGPT في مناقشة مستندات العمل وتحليل البيانات الشخصية، باتت الحاجة ملحة لتأمين هذه المحادثات. وتعمل ميزة "المحادثات المقفلة" كخزنة رقمية؛ حيث تختفي الدردشة تمامًا من الشريط الجانبي الرئيسي ونتائج البحث، وتُنقل إلى قسم منفصل يسمى "Locked Chats" ضمن علامة التبويب.

لتفعيل هذا المستوى الإضافي من الحماية، يتعين على المستخدم اتباع خطوات بسيطة:

  • اختيار المحادثة: فتح الدردشة المراد إخفاؤها من القائمة الجانبية.
  • تفعيل القفل: الضغط على قائمة الخيارات الثلاثية (...) واختيار "قفل المحادثة" 
  • إعداد الأمان: تعيين رمز PIN مكوّن من 4 أرقام، أو تفعيل بصمة الوجه/الإصبع على الهواتف الذكية المدعومة.
  • الإغلاق الفوري: الضغط على خيار "القفل الآن" لإخفائها فورًا بعد الانتهاء.

الأرشفة والدردشات المؤقتة: بدائل مرنة

بجانب ميزة القفل المشفر، توفر المنصة خيارات تقليدية أخرى لإدارة البيانات، أبرزها:

  1. أرشفة المحادثات تتيح نقل الدردشة من الواجهة الرئيسية إلى قسم "المحادثات المؤرشفة" في الإعدادات دون تشفيرها برمز سري.
  2. المحادثات المؤقتة : ميزة تمنع التطبيق من حفظ سجل الحوار أو استخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي منذ البداية.

ينصح خبراء التقنية بتحديث تطبيق ChatGPT إلى أحدث إصدار للاستفادة الكاملة من ميزات التشفير الجديدة. كما يوصون بإغلاق علامات التبويب النشطة على نسخة الويب بعد قفل المحادثات لضمان عدم بقائها ظاهرة مؤقتًا على الأجهزة المشتركة. بهذه التحديثات، تضع شركة أوبن إيه آيمعيارًا جديدًا للأمان، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بحرية وأمان كاملين.

شركة أوبن إيه آي منصة شات جي بي تي البيانات الحساسة رمز PIN تطبيق ChatGPT قفل المحادثات الذكاء الاصطناعي

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