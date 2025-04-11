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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد رمضان ينتظر تقرير كولر لتحديد احتياجات الأهلي

كولر
كولر
رباب الهواري

قال الإعلامي جمال الغندور، إن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، في انتظار تقرير مفصل من المدرب السويسري مارسيل كولر بشأن احتياجات الفريق استعدادًا للمنافسات المقبلة، خاصة كأس العالم للأندية.

تقرير كولر واحتياجات الفريق

الغندور أكد خلال برنامجه “ستاد المحور” أن فريق الاسكاوتنج تيم في النادي الأهلي قد بدأ في تحضير قائمة من اللاعبين المرشحين لضمهم في فترة الانتقالات القادمة. يتم اختيار اللاعبين بناءً على احتياجات كل مركز، وذلك بعد أن يتسلم كولر تقريره الخاص بالمراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

تدعيمات الفريق

كما أضاف الغندور أن كولر كان قد أبدى رغبة واضحة في تدعيم بعض المراكز الحيوية في الفريق، ومنها مركز قلب الدفاع، الظهير الأيسر، والجناح الأيمن. في هذا السياق، تم التعاقد مع اللاعب “زيزو” لتقوية الجناح الأيمن، وهو من أبرز الصفقات التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية.

الاستعداد لكأس العالم للأندية

وأشار الغندور إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار استعدادات الأهلي لخوض كأس العالم للأندية، وهو هدف رئيسي يتطلع النادي لتحقيق نتائج جيدة فيه.


 

كولر محمد رمضان الأهلي كأس العالم للاندية دورى نايل

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