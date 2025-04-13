ماذا يقصد.. محمد رمضان يستخدم البطيخ لتوجيه رسالة قبل حفله في أمريكا

روج الفنان محمد رمضان لحفله الغنائي المقرر إقامته اليوم، بمهرجان كوتشيلا بأمريكا، الساعة 6 مساء بتوقيت لوس أنجلوس.



ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه علي انستجرام وهو يقطع ثمرة بطيخ، وعلق عليها قائلا: "حفلي اليوم بمهرجان كوتشيلا، زي البطيخة أخضر من برا زي كل الدعم اللي بتلقاه على واتساب، وأحمر من جوة زي يوتيوب اللي هيتم بث الحفلة مباشرةً عليه".

يستعد النجم المصري محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون، الذي يعد واحداً من أبرز المهرجانات الموسيقية في العالم.

من المقرر أن يقام حفل رمضان يوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، حيث يمثل هذا الحفل يمثل حدثًا تاريخيًا، لكونه أول عرض لفنان مصري على مسرح كوتشيلا.

بث الحفل على يوتيوب

أعلنت منصة يوتيوب عن بث الحفل مباشرة عبر قناة كوتشيلا الرسمية، ما يتيح لعشاق محمد رمضان في جميع أنحاء العالم متابعة الحفل.

ومن المقرر أن يبدأ البث في التوقيتات التالية: الساعة 5:20 صباحًا بتوقيت دبي و3:20 صباحًا بتوقيت القاهرة.

رسالة محمد رمضان

عبر محمد رمضان عن حماسه الكبير لتقديم الموسيقى العربية والإفريقية في كوتشيلا، حيث قال: “هذه لحظة عظيمة للموسيقى المصرية وأنا متحمس ليشارك العالم أعمالنا. الثقة في الله نجاح.”

كما أعرب عن أمله في أن تبرز حفلاته ثقافة الموسيقى العربية للمشاهدين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بشكل عام.