الراقصة دينا: دفنوني حية بسبب محمد رمضان.. تفاصيل

كشفت الراقصة دينا أن زوج الفنانة كارول سماحة وليد مصطفى كان خطيب لها في البداية.

وتابعت دينا خلال مقابلة في برنامج الفصول الأربعة مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد،: «بحترم علاقتي بـ وليد جدًا، احنا كنا مخطوبين قبل زواجه من كارول، وهي عارفة، ودلوقتي علاقتنا كلنا حلوة ببعض وأنا لسه بحبه جدًا وبحترمه، هو محترم وبحب حب لمراته وأولاده».

وتحدثت دينا عن موقف تعرضت له من قبل كاد أن ينهي حياتها، وهو دفنها حية من قبل خلال كواليس مسلسل نسر الصعيد بطولة محمد رمضان، حيث أنها كان من المفترض أن تصور مشهد دفنها حية بين الأحداث وبالفعل هذا ما حدث ودُفنت حية وأغلقوا عليها التابوت بالمسامير، ولكن الصادم هو أنهم نسيوها بعدما انتهوا من تصوير المشهد.

ولفتت دينا أن طاقم العمل غادروا اللوكيشن وتركوها داخل الصندوق ولم يشعر بغيابها سوى مساعديها الذين أنقذوها فيما بعد وأخرجوها، مؤكدة أنها كانت غير قادرة على التقاط أنفاسها وشعرت بالرعب وأنها ستتوفى في الحال.