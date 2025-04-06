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الرسالة هنوصلها بالفن.. محمد رمضان: حفلة كوتشيلا قد تكون الأخيرة لي في أمريكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الرسالة هنوصلها بالفن.. محمد رمضان: حفلة كوتشيلا قد تكون الأخيرة لي في أمريكا

محمد رمضان
محمد رمضان
علا محمد

شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحدث فيه عن حفله المرتقب في مهرجان كوتشيلا، والمقرر إقامته اليوم الأحد، مشيرًا في رسالة غامضة إلى أنها قد تكون آخر حفلة له في أمريكا، بسبب الرسالة التي ينوي إيصالها من خلال مشاركته بالمهرجان.

وتحدث محمد رمضان قائلًا: "حفلة اليوم الأحد في أمريكا فرصة حلوة ليا وللجمهور العربي، نثبت لأمريكا وللعالم صوتنا عالي قد إيه".

وأضاف: "يمكن ما أدخلش أمريكا تاني بعد الحفلة دي تحديدًا، لكن الرسالة هنوصلها بالفن، والموسيقى زي ما هم علمونا".

ويُعد "كوتشيلا" مهرجانًا فنيًا سنويًا تأسس عام 1999، ويُقدَّم خلاله العديد من الأنواع الموسيقية مثل الروك، والهيب هوب، وموسيقى الرقص الإلكتروني.
ويتسع المهرجان لحضور 125 ألف شخص، وقد تم بيع جميع تذاكره بالكامل.

الفنان محمد رمضان مهرجان كوتشيلا رسالة غامضه أمريكا محمد رمضان

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