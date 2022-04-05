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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غيابه عن جوائز جرامي..

كاني ويست ينسحب من مهرجان كوتشيلا

كاني ويست
كاني ويست

يغيب المغني الأمريكي كاني ويست عن مهرجان كوتشيلا الموسيقى، بعدما كان مقررا إحيائه حفل ختام الحدث السنوي الذي سيقام في الفترة من 15 إلى 17 أبريل، و22 إلى 24 أبريل. 

لم يعلن حتى الآن سبب إلغاء حفل كاني ويست في مهرجان كوتشيلا، وهذه المرة الثانية له بعدما انسحب أيضا من نسخة 2020، التي تم تأجيلها فيما بعد بسبب جائحة كورونا. 

وغاب كاني ويست عن حضور حفل توزيع جوائز جرامي الذي أقيم صباح الاثنين الماضي، بعدما منع من الآداء على المسرح، ورغم ذلك فاز بجائزتين عن ألبومه Donda.

أكد موقع بيلبورد إقامة مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون هذا العام في موعده، وانضمام عدد كبير من النجوم إلى جداوله بعد عامين من التأجيلات والإلغاء بسبب جائحة كورونا. 

انضم كل من بيلي إيليش وهاري ستايلز وكاني ويست "يي" إلى قائمة المطربين الذين سيقفون على مسرح كوتشيلا لتقديم أغانيهم المعروفة، في الفترة من 15 إلى 17 و22 إلى 24 أبريل المقبل في ولاية كاليفورنيا. 

خرج مغني الراب الشهير ترافيس سكوت، من قائمة مطربي مهرجان كوتشيلا للفنون 2022، بعد مأساة التدافع الشهيرة في أسترو وورلد.

وتمت إزالة اسم ترافيس سكوت بحسب موقع فاريتي، من تشكيلة العروض الفنية لهذا الحدث الشهير، الذي ينتظره الفنانون كل عام، ويقدمون فيه أفضل ما عندهم لإمتاع الجماهير الغفيرة.

و«كوتشيلا» هو مهرجان فنى سنوى تأسس عام 1999، يقدم خلاله الفنانين مختلف الأنواع الموسيقية مثل الروك والهيب هوب وموسيقى الرقص الإلكتروني. ويتسع المهرجان لحضور 125 ألف شخصا، وتم بيع تذاكره بالكامل.

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