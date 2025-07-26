العظماء مثلك ما بيموتوا.. إليسا تنعي زياد الرحباني بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة إليسا، الراحل الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على أكس: “زياد الرحباني ما كان فنان عادي والاكيد انو ما كان شخص عادي كمان، عبقريته الموسيقية والفنية ما بتتكرر واليوم بخسارته خسر لبنان شقفة منو وشقفة من ذاكرته الجماعية”.

وتابعت: “فيروز سفيرتنا للدنيا كلها هي اليوم أم زياد الله يعطيها الصبر والقوة.. زياد العظماء متلك ما بيموتوا”.

ستوري إليسا

وفاة زياد الرحباني

وكتب عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "مات موسيقي عربي كبير.. رحل عن عالمنا موسيقي كان الأهم من والده وعمه.. فقد الوطن العربي قامة فنية رفيعة وصاحب موسيقى فريدة، مات الابن الموهوب لفيروز والذي قدم لها أجمل ألحانها على الإطلاق".

وأضاف: "وداعا زياد رحباني ورحمك الله بقدر ما تحمل في قلبك من فن وموسيقى وحب وسخرية ذكية".

رحلة زياد الرحباني

يذكر أن زياد الرحباني توفي، اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالتجريب، التمرد، والصدق، بعد أن صنع لنفسه مكانة لا ينافسه فيها أحد في المشهد الثقافي اللبناني والعربي.. لم يكن مجرد ابن فيروز، بل كان هو نفسه صوتًا صارخًا في وجه الحرب، واللاعدالة، والفراغ الذي خلّفه الوطن في قلوب محبيه.