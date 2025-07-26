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وفاة زياد الرحباني.. قدم أول ألحانه في عمر 14 عاما.. وسر خلافه مع والدته فيروز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة زياد الرحباني.. قدم أول ألحانه في عمر 14 عاما.. وسر خلافه مع والدته فيروز

زياد الرحباني ووالدته فيروز
زياد الرحباني ووالدته فيروز
قسم الفن

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني -ابن الفنانة فيروز- اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 69 عاما. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي أبرز محطات في حياة زياد الرحباني، الفنية والشخصية. 

أشهر ألحان زياد الرحباني

وفي تصريح سابق له في برنامج "معكم مني الشاذلي"، قال المسرحي والموسيقار اللبناني زياد الرحباني، إن أول لحن له لوالدته المطربة فيروز كان أغنية سألوني الناس، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت كان يبلغ الرابعة عشر من عمره. 

وقال "الرحباني"، خلال استضافته ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «لست أنا من قرر إني ألحن لفيروز، عمي منصور هو الذي قرر، لأنه كان فيه أغنية لعمي منصور عاملها لشخص اسمه مروان محفوظ، والتي أصبحت أغنية “سألوني الناس”».

وأشار: «الأغنية كانت فيها كلمات أخرى، وعندما سمعها عمي منصور، وقال لي أنا سوف أركب على الأغنية كلمات أخرى وصارت أغنية سألوني الناس». 

وأضاف: «أول لحن ليا لفيروز كان أغنية سألوني الناس وكان عندي وقتها 14 سنة، وكنت دائما أستمع إلى الملحن سيد درويش».

الخلاف والصلح بين زياد الرحباني ووالدته فيروز

نشب خلاف وصل لحد القطيعة بين فيروز وابنها الموسيقار زياد الرحباني، الذي كشف في تصريحات تليفزيونية عن سبب الخلاف.

وقال زياد الرحباني إن السبب وراء الخلاف والقطيعة بينه وبين والدته فيروز، ليس فيروز شخصيا، وإنما دائرة أعمالها المقربة ومنهم أخته ومحامي العائلة.

وأضاف «الرحباني» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي»، أنهم ظلوا عامين في خلاف، وبعدها عاد ليصالحها من خلال مكالمة تليفونية وطالب أن يقابلها، والصلح تم بسرعة لأنه لا توجد مشكلة كبيرة وبعدها طرحت أسطوانة جديدة، وأشار «الرحباني» إلى أنه بعد تصفية الخلاف رجع لتقديم ألحان لأغاني والدته.

زياد الرحباني والتفكير في الاعتزال 

الموسيقار زياد الرحباني، إنه دخل في عزلة عن العمل لفترة دخلت في عامين و3 أشهر، موضحا أنه اتخذ قرار شبه الاعتزال بسبب ظروف تنفيذ الشغل والحياة المهنية الصعبة.

وأضاف الرحباني خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه لم يتخذ رأي أحد في قرار الاعتزال لأنه شعر بالإحباط بسبب البطالة وما حدث خلال الفترة الأخيرة في المهن الحرة.

وأوضح أن حياته المهنية تسير بشكل يومي ومنظم، وجزء كبير من عمله حريص على فعله بنفسه، مشيرا إلى أنه شخص غير بوهيمي إطلاقا وحريص علي تنظيم الشغل وعدم مضيعة الوقت، ولكنه قرر الدخول في عزلة مؤقته.

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