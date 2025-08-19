بتموت والناس مش بتبطلها.. اعرف إزاى تاكل الشعرية سريعة التحضير بدون أضرار

تعد الشعرية سريعة التحضير من اكثر الاطعمة المحببة لدى الأطفال والكبار خاصة أن خطوات تجهيزها سهلة ومذاقها مميز ولكن يحذر منها الأطباء كثيرا خاصة أنها تسببت في وفاة بعض الأشخاص آخرهم الطفل حمزة.

ووفقا لما ذكره موقع هيلث شوتس كيفية جعل الشعرية سريعة التحضير صحية.

إضافة الخضروات



أضف خضراوات طازجة أو مجمدة، مثل البروكلي والجزر والفلفل وهذه الخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الأساسية كالألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعل الشعرية سريعة التحضير صحية.

إضافة البروتين



بالإضافة إلى الخضراوات، يمكنكِ أيضًا إضافة بيضة مسلوقة، أو دجاج مبشور، أو توفو لزيادة محتوى البروتين ويساعدكِ هذا على تلبية احتياجاتكِ اليومية من البروتين والشعور بالشبع لفترة أطول.

الدهون الصحية



تساعد الدهون الصحية، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، الجسم على امتصاص العديد من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات أ، د، و هـ ثم أضف الدهون الصحية، مثل شرائح الأفوكادو أو القليل من زيت السمسم، لتعزيز تناول العناصر الغذائية وتعزيز الشعور بالشبع.

كمية أقل من التوابل

يُنصح بتجنب أو تقليل استخدام عبوات التوابل المرفقة بالنودلز سريعة التحضير، لأنها قد تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ومُحسِّن النكهة (MSG) وبدلاً من ذلك، يُمكنك استخدام أعشاب طازجة مثل الكزبرة أو رشّة من رقائق الفلفل الحار لإضافة نكهة وبعض مضادات الأكسدة.

التحكم في الحجم

من السهل الإفراط في استخدام النودلز سريعة التحضير ولكن حاول الالتزام بحصة واحدة وتجنب إنهاء عبوة التوابل إذا كانت غنية بالصوديوم ويمكنك أيضًا اختيار الحبوب الكاملة أو الأرز البني لزيادة الألياف والقيمة الغذائية.