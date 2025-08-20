قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

عبدالصمد ماهر

احذروا الشعرية سريعة التحضير .. بهذه الكلمات انتشر عدد من البوستات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتحذير من هذا النوع من الأطعمة خاصة للأطفال لتسببها في الموت .

من جانبه، رد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، تداول منصات التواصل الاجتماعي عدد من المنشورات، عن وجود مواد مسرطنة أو سمية في منتجات الشعرية المصنعة سريعة التحضير تؤدي إلى الوفاة.

وقال عبدالغفار ، تعد الرقابة على سلسلة تداول الغذاء (إنتاج، معالجة، توزيع، استهلاك) من المهام الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، كخط دفاع أول ضد المنتجات الضارة أو غير المطابقة للوائح الوطنية والمواصفات الدولية.

1. الرقابة على الواردات الغذائية

الإجراءات:

الإخطار المسبق لتسجيل الشحنات.

الفحص المستندي والظاهري للحاويات ووسائل النقل.

تحليل عينات للكشف عن الملوثات.

وأوضح عبدالغفار ، إن المعايير تضمن الالتزام باللوائح الفنية ومعايير كودكس أليمنتاريوس والاتحاد الأوروبي أو FDA.

ضمان خلو المنتجات من مسببات الأمراض.

النتائج

الإفراج عند المطابقة، أو منع التداول عند المخالفة.

2. الرقابة على التصنيع الغذائي

 وقال عبدالغفار ، إن هناك مجموعة من الرقابة ما قبل الإنتاج تتمثل في :- 

تطبيق الممارسات الصحية (GHP) والتصنيعية (GMP).

مراقبة مكافحة الحشرات.

الإنتاج

فحص المواد الخام ومراقبة التصنيع درجات الحرارة، النظافة، المواد المضافة).

تطبيق نظام HACCP لمنع المخاطر

وأكد متحدث الصحة ، أن الشعرية المصنعة سريعة التحضير مصرح بها من قبل هيئات الغذاء والدواء في العديد من الدول، مما يعني أنها آمنة بشكل عام عند تناولها باعتدال، ومع ذلك، لا تعتبر خيارًا صحيًا بسبب نقصها الغذائي والإفراط في استهلاكها قد يسبب مخاطر صحية بسبب الصوديوم العالي، والدهون غير الصحية، وقلة العناصر الغذائية.

وينصح بتناولها كوجبة خفيفة نادرة، مع إضافة مكونات صحية، وتجنبها تماما للأطفال الصغار، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

