قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
قرار جمهوري بتجديد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة

المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
ولاء خنيزي

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آليات وخطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الإعاقات، والأيتام، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

المستندات المطلوبة للتقديم

يشترط برنامج تكافل وكرامة تقديم مجموعة من المستندات الأساسية عند التقدم للحصول على الدعم، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي السارية لجميع أفراد الأسرة، وصور شهادات الميلاد، إضافة إلى مستندات رسمية تثبت الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر أو السجن، فضلًا عن إيصالات استهلاك كهرباء حديثة، وشهادة صادرة من القومسيون الطبي توضح درجة الإعاقة بنسبة تبدأ من 50% فأكثر في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

الفئات المستحقة للدعم

يستهدف البرنامج عددًا من الفئات التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لمعايير الاستحقاق، في مقدمتها المسنون بدءًا من سن 65 عامًا، وذوو الإعاقات أو الأمراض المزمنة التي تحول دون قدرتهم على العمل، إلى جانب الأيتام غير المكفولين من الأب أو الأم، والذين يتكفل بهم أقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

شروط الاستحقاق وموانع الصرف

يشترط للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة عدم توافر أي من موانع الصرف لدى المتقدم، وتشمل امتلاك أرض زراعية نصف فدان فأكثر أو تأجير فدان فأكثر، أو امتلاك عقارات إضافية بخلاف محل السكن، أو امتلاك محل تجاري، أو حيازة ثلاثة رؤوس ماشية فأكثر بغرض التجارة، أو العمل بأجر منتظم في القطاع العام أو الخاص أو الحكومي مع وجود اشتراك تأميني.

كما تتضمن موانع الصرف امتلاك مشروع خاص، أو الحصول على معاش تقاعدي بقيمة 500 جنيه فأكثر، أو السفر خارج البلاد بغرض العمل، أو امتلاك سيارة أو جرار أو توك توك أو معدات ثقيلة، أو سداد مصروفات مدرسية تتجاوز 3000 جنيه سنويًا للطفل الواحد، أو تلقي دعم ثابت من جمعية أهلية بقيمة 400 جنيه شهريًا، أو عدم إمكانية الاستدلال على المتقدم من خلال الوحدة الاجتماعية، أو مرور أقل من ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.

إنجازات برنامج تكافل وكرامة

يعتبر برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ انضم مليون مستفيد جديد منذ تولي الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وارتفع عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة عام 2025، بنسبة 75% من الإناث و25% من الذكور، بينما تخارج وخرج من البرنامج حتى الآن نحو 3.36 مليون أسرة.

وبذلك يصل إجمالي عدد الأسر التي حصلت على المساعدات النقدية منذ إطلاق البرنامج عام 2015 وحتى الوقت الحالي إلى نحو 8.1 مليون أسرة مستفيدة.

ميزانية البرنامج وقيمة الدعم

بلغت موازنة برنامج تكافل وكرامة 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ليصل متوسط قيمة الدعم النقدي للأسرة الواحدة إلى نحو 900 جنيه شهريًا، بحد أدنى 700 جنيه، وحد أقصى قد يصل إلى 4000 جنيه للأسرة الواحدة في حال حصولها على دعم برنامجي تكافل وكرامة لفئات مستحقة في الوقت ذاته.

تكافل وكرامة منحة تكافل وكرامة دعم تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

زيارة ميدانية موسعة لرئيس جودة التعليم للمدارس المتقدمة للاعتماد

جانب من ملتقى التوظيف

ملتقى توظيف ببني سويف يوفر 820 فرصة عمل

جانب من اللقاء

وزير الصحة يبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عدداً من ملفات العمل

بالصور

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد