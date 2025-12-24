المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آليات وخطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الإعاقات، والأيتام، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

المستندات المطلوبة للتقديم

يشترط برنامج تكافل وكرامة تقديم مجموعة من المستندات الأساسية عند التقدم للحصول على الدعم، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي السارية لجميع أفراد الأسرة، وصور شهادات الميلاد، إضافة إلى مستندات رسمية تثبت الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر أو السجن، فضلًا عن إيصالات استهلاك كهرباء حديثة، وشهادة صادرة من القومسيون الطبي توضح درجة الإعاقة بنسبة تبدأ من 50% فأكثر في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

الفئات المستحقة للدعم

يستهدف البرنامج عددًا من الفئات التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لمعايير الاستحقاق، في مقدمتها المسنون بدءًا من سن 65 عامًا، وذوو الإعاقات أو الأمراض المزمنة التي تحول دون قدرتهم على العمل، إلى جانب الأيتام غير المكفولين من الأب أو الأم، والذين يتكفل بهم أقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

شروط الاستحقاق وموانع الصرف

يشترط للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة عدم توافر أي من موانع الصرف لدى المتقدم، وتشمل امتلاك أرض زراعية نصف فدان فأكثر أو تأجير فدان فأكثر، أو امتلاك عقارات إضافية بخلاف محل السكن، أو امتلاك محل تجاري، أو حيازة ثلاثة رؤوس ماشية فأكثر بغرض التجارة، أو العمل بأجر منتظم في القطاع العام أو الخاص أو الحكومي مع وجود اشتراك تأميني.

كما تتضمن موانع الصرف امتلاك مشروع خاص، أو الحصول على معاش تقاعدي بقيمة 500 جنيه فأكثر، أو السفر خارج البلاد بغرض العمل، أو امتلاك سيارة أو جرار أو توك توك أو معدات ثقيلة، أو سداد مصروفات مدرسية تتجاوز 3000 جنيه سنويًا للطفل الواحد، أو تلقي دعم ثابت من جمعية أهلية بقيمة 400 جنيه شهريًا، أو عدم إمكانية الاستدلال على المتقدم من خلال الوحدة الاجتماعية، أو مرور أقل من ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.

إنجازات برنامج تكافل وكرامة

يعتبر برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ انضم مليون مستفيد جديد منذ تولي الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وارتفع عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة عام 2025، بنسبة 75% من الإناث و25% من الذكور، بينما تخارج وخرج من البرنامج حتى الآن نحو 3.36 مليون أسرة.

وبذلك يصل إجمالي عدد الأسر التي حصلت على المساعدات النقدية منذ إطلاق البرنامج عام 2015 وحتى الوقت الحالي إلى نحو 8.1 مليون أسرة مستفيدة.

ميزانية البرنامج وقيمة الدعم

بلغت موازنة برنامج تكافل وكرامة 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ليصل متوسط قيمة الدعم النقدي للأسرة الواحدة إلى نحو 900 جنيه شهريًا، بحد أدنى 700 جنيه، وحد أقصى قد يصل إلى 4000 جنيه للأسرة الواحدة في حال حصولها على دعم برنامجي تكافل وكرامة لفئات مستحقة في الوقت ذاته.