قرار جمهوري بتجديد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 732 لسنة 2025 بتجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد، لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018، لمدة عام اعتبارا من 2025/10/1، وذلك على النحو التالي:

1 - القاضي / طارق محمود صلاح الدين حامد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - رئيسًا للجنة.

2 - القاضي / وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة.

3 - القاضي / أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة.

4 - القاضي / سمير وفيق عبد الحميد حمدي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوا باللجنة.

5 - القاضي / أحمد يسري وفقي دكروري - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة.

6 - القاضي / محمد خيري فخري علي محمد الإسكندرية - الرئيس بمحكمة استئناف - عضوًا باللجنة.

كما يندب القاضي / أحمد محمد علي مصطفى - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - لعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018، لمدة عام ينتهي في 30 /9/ 2026.



نُشر القرار في الجريدة الرسمية.