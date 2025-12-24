أحمد سعيد عبد الغني ينعى طارق الأمير: أرجو الدعاء لابن عمتي الغالي

نعى الفنان أحمد سعيد الفنان طارق الأمير، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب أحمد سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله ابن عمتي الغالي الفنان طارق الأمير، أرجو الدعاء".

و شيعت منذ قليل ، جنازة الفنان طارق الأمير، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وحضر الجنازة الفنان أحمد سعيد عبد الغني، والذي تربطه صله قرابه بالفنان الراحل “ ابن عمته”.

الفنان طارق الأمير هو ممثل وكاتب مصري، بدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وبرز في جيله مع فنانين مثل أحمد حلمي ومحمد سعد، حيث قدم مجموعة من الأدوار الثانوية المؤثرة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك دور الضابط هاني في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

واشتهر طارق بشخصيته التي قدمها في فيلم "عسل أسود" عام 2010، حيث جسد شخصية عبد المنصف التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تناول الفيلم تجارب "مصري" بعد عودته من الولايات المتحدة وكيف واجه التحديات المالية.