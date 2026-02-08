استقالات جماعية لأعضاء التجمع في الشرقية بعد تحويل حسن جبارة للتحقيق

كشفت مصادر داخل حزب التجمع لـ "صدى البلد" عن وجود استقالات جماعية وصلت إلى استقالة 10 من أعضاء حزب التجمع في محافظة الشرقية بعد قرار السيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع بتحويل حسن جبارة ، أمين حزب التجمع للتحقيق.

وكانت مصادر داخل حزب التجمع قد كشفت عن أن السيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أحال 11 قيادي في حزب التجمع للتحقيق وأصدر توصية بفصلهم خلال اجتماع الأمانة العامة القادمة لحزب التجمع منهم 4 أمناء محافظات في حزب التجمع للتحقيق وهم أمين حزب التجمع في الإسماعيلية أيمن جلال وحسن جبارة أمين حزب التجمع في الشرقية ومحمد طنبولي أمين حزب التجمع في الدقهلية و أمين حزب التجمع في سوهاج حمادة فرغل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أحال 4 أعضاء في المكتب السياسي لحزب التجمع وهم الدكتور شريف فياض عضو المكتب السياسي بحزب التجمع و الدكتور محمد رفعت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأحمد السيد حسن عضو المكتب السياسي لحزب التجمع و محمد عبد الحليم عضو المكتب السياسي لحزب التجمع.

كما أحال كلا من مارك مجدي عضو أمانة اتحاد الشباب بحزب التجمع وأكرم جلال أمين شباب حزب التجمع في الدقهلية والقيادي البارز خالد الزير عضو هيئة عليا في محافظة الدقهلية ومرشح الحزب سابقا في البرلمان.

وأشارت إلى أن سبب إحالة 11 قيادى بحزب التجمع إلى التحقيق والتوصية بفصلهم هو قيامهم بمهاجمة السيد عبد العال رئيس حزب التجمع على جروبات حزب التجمع وأنهم يطالبونه بالرحيل من حزب التجمع وأنه لايعقد اجتماع الأمانة العامة لحزب التجمع منذ 8 شهور ، وأنه حارب كل قيادات حزب التجمع التي طالبته بالإلتزام بلائحة حزب التجمع.

وكان قد أصدر سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع قرار بفصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع.

وجاء قرار فصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع بسبب خلافات بينه وبين سيد عبد العال رئيس حزب التجمع.