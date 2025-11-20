التجمع: تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة النووي حلم طالما راود المصريين

استقبل حزب التجمع بفرح بالغ نبأ تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة النووي.

وقال سيد عبد العال رئيس الحزب فى تصريح له ان تلك الخطوة تحقق للشعب المصرى حلما طالما راوده فى امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية بما ينعكس ايجابيا على مشاريع الرى والصناعة والطاقة والكهرباء والبحث العلمي.

وأوضح سيد عبد العال أن تلك الخطوة التى تمت بدعم وتعاون مع روسيا الاتحادية تقدم صورة للتعاون الدولى الخلاق لخدمة الأمم والشعوب ،كما أن إنجازها هو تأكيد للارادة الوطنية المخلصة بقيادة الرئيس السيسى التى تصدت لكل عوامل العرقلة التي أحاطت بمشروع مفاعل الضبعة النووي منذ بدايته وتبنت رؤية العلماء والخبر اء المصريين فى ضرورة إتمامه لخدمة قضايا التقدم والتنمية فى بناء الدولة المصرية الديموقراطية الحديثة .