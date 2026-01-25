مناسبة وطنية خالصة.. رئيس حزب التجمع يهنىء وزير الداخلية بعيد الشرطة

تقدم سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع بالتهنئة لمحمود توفيق ، وزير الداخلية ، باسم قيادات وأعضاء حزب التجمع، أن أتقدم إلى سيادتكم وإلى جميع رجال جهاز الشرطة الأوفياء، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الشرطة.

وقال في بيان : ويهمني أن في هذه المناسبة التأكيد على ان جهاز الشرطة ،تحت قيادتكم الحكيمة، مازال يكتب فصولاً جديدة من فصول الوطنية المصرية في حماية أمن الوطن والمواطن، وضمان استقراره، وسيظل بإذن الله على هذا العهد قويًا مرهوب الجانب.

وتابع: هذه الذكرى العظيمة ستبقى مناسبة وطنية خالصة، نستعيد من خلالها معنى التضحية والفداء .

واختتم: نقف اليوم إجلالًا وتقديرًا لروح الشهداء الأبرار، وإكبارًا لجهودكم القيادية، والرجال المخلصين تحت أمرتكم، الذين يحملون راية الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ، فلكم ولهم جميعًا خالص التحية والامتنان.