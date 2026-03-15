الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جسر جوي أمريكي لإنقاذ مخزون إسرائيل العسكري في خضم المواجهة مع إيران

أرشيفية
أرشيفية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح الأحد بأن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ جسر جوي عسكري لتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والمعدات، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

وبحسب التقارير، وصلت بالفعل خلال الأيام الأخيرة شحنات متعددة من الذخيرة إلى إسرائيل، في إطار دعم عملياتها العسكرية المتواصلة ضد أهداف داخل إيران.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإمدادات تأتي بعد إطلاق آلاف القذائف على مواقع إيرانية منذ بدء الحملة العسكرية، وهو ما أدى إلى استهلاك كبير في مخزون الذخائر لدى الجيش الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن قلق إسرائيلي متزايد بسبب تراجع مخزون صواريخ اعتراض الصواريخ الباليستية، حيث أبلغت تل أبيب واشنطن بوجود نقص ملحوظ في هذه المنظومات الدفاعية.

 ونقل موقع "سيمافور" عن مصادر أمريكية أن الحرب الجارية مع إيران أدت إلى انخفاض واضح في احتياطي هذه الصواريخ لدى إسرائيل.

ووفقاً للتقرير، كانت الولايات المتحدة تتوقع حدوث هذا التراجع في المخزون، إلا أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستعوض هذا النقص عبر تزويد إسرائيل بصواريخ من مخزونها الخاص.

ورغم أن منظومة "القبة الحديدية" مخصصة أساساً للتعامل مع التهديدات قصيرة المدى، فإن صواريخ الاعتراض بعيدة المدى تعد خط الدفاع الأساسي في مواجهة الصواريخ الباليستية. كما يعتمد الجيش الإسرائيلي أحياناً على الطائرات المقاتلة لاعتراض بعض التهديدات، لكنها تبقى وسيلة مساندة لأنظمة الدفاع الصاروخي.

على صعيد آخر، وافقت الحكومة الإسرائيلية خلال الساعات الماضية على إجراء خفض شامل في الميزانية بقيمة مليار شيكل، بهدف تمويل ما وصفته بـ"مشتريات دفاعية سرية" والاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية تحمل اسم "الصقر الهادر".

كما صادقت الحكومة في وقت سابق على زيادة ميزانية الأمن عبر تقليص موازنات الوزارات الحكومية بنسبة 3%، وهي خطوة من المتوقع أن تضيف نحو 30 مليار شيكل إلى ميزانية الجيش.

