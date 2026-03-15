صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع وكريات شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من إيران

دُوِّت صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف في جنوب إسرائيل، وتحديدًا في منطقة بئر السبع، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الكريوت وعلى الحدود الشمالية.

وأفادت تقارير نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - في نبأ عاجل - بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ المُطلقة من إيران، فيما أعلنت نجمة داود الحمراء عدم تسجيل أي إصابات.

كما فُعِّلت إنذارات إضافية للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف في منطقة الكرمل وشمال هضبة الجولان المحتلة والبلدات الواقعة على خط المواجهة في شمال إسرائيل.