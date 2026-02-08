قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
برلمان

أزمة داخل التجمع بعد فصل علاء عصام.. سيد عبد العال يرفض ترك منصبه ويسعى لرئاسة الحزب لدورة ثالثة.. ودعوى قضائية ضده لعدم لائحية القرار

معتز الخصوصي

شهدت حزب التجمع خلال الساعات القليلة الماضية أزمة كبيرة بعد قرار السيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع قرار بفصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع.

وأصدر السيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع قرار بفصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع.

وجاء قرار فصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع بسبب خلافات بينه وبين سيد عبد العال رئيس حزب التجمع.

وكشف علاء عصام ، عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع وأمين الشباب بحزب التجمع كواليس قرار فصله من حزب التجمع.

وقال عصام في تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أنه من شهر ونصف انتقدت قيادات حزب التجمع وشبابه اختيارات سيد عبد العال رئيس حزب التجمع لنواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع كواليس أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع اتخذ قرار اختيار نواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر دون أن يعود إلى الأمانة العامة لحزب التجمع في ترشيح نواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر.

كما أشار إلى أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع انتهت فترة ولايتي من رئاسة حزب التجمع منذ عام ونصف ، وقولت له هذا الكلام على الجروب الخاص بحزب التجمع ، وقولت له أنه يرشح قيادات الحزب لاختيارهم كنواب في القائمة الوطنية و التي ستسانده لاختيار للمرة الثالثة كرئيس لحزب التجمع.

وتابع : سيد عبد العال رئيس حزب التجمع يحاول الآن تعديل المادة ٨ من لائحة حزب التجمع والتي تسمح له بالترشح للمرة الثالثة كرئيس لحزب التجمع ،  مما جعله يتوحد مع الكرسي ويرفض أن يترك رئاسة حزب التجمع ، مشير إلى أن كلا من خالد محيي الدين ورفعت السعيد رفضا تعديل المادة ٨ من لائحة حزب التجمع.

وتابع أنه قال لسيد عبد العال رئيس حزب التجمع هذه الكلام بحدة على جروبات حزب التجمع ، مما جعله يجمد عضويته ويحيلني للتحقيق ثم اتخذ قراؤ بفصلي من حزب التجمع ، مشيرا إلى أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع حاول معه أنه يقدم استقالته من حزب التجمع ثم يعود لحزب التجمع مرة آخرى كنوع من الإذلال له.

وكشف علاء عصام ، عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع وأمين الشباب بحزب التجمع عن أنه سيتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة لحزب التجمع والمؤتمر العام بشأن قرار فصله من حزب التجمع.

وأضاف عصام في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": لأن من له حق فصله من حزب التجمع هو المؤتمر العام ، لأنني منتخب من المؤتمر العام لحزب التجمع.

وكشف علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع ، إنه سيتحرك قانونيا ضد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ، برفع دعوى قضائية ضده في لجنة شئون الأحزاب لأن قرار فصله من حزب التجمع غير لائحي وغير منطقي.

وقال عصام في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" :حتى الآن يريد أن أعرف أسباب فصلي من حزب التجمع ، والرد أنني تجاوزت في حق رئيس الحزب سيد عبد العال وحق زميلة في حزب التجمع ، متسائلا عن هذا التجاوز واللفظ الذي قالوا إنني شتمت رئيس الحزب به.

حزب التجمع رئيس حزب التجمع السيد عبد العال علاء عصام القائمة الوطنية من أجل مصر

