الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي
الأوقاف ردا على انتقادات تصميم زخارف المسجد العباسي: أصلية وتعود لتاريخ إنشائه
منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026
أحمد موسى: أي تعديل وزاري هدفه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
قيادي بـ مستقبل وطن: شراكة القاهرة ومقديشو تدعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

حجز إداري وسداد النفقات.. كيف تواجه الدولة الإعلانات العشوائية؟

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

أتاح قانون تنظيم الإعلانات للجهة المختصة تحصيل نفقات إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الحجز الإداري، لضمان عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية ناتجة عن مخالفات الأفراد.

ونصت المادة 9 من القانون  على كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

قانون تنظيم الإعلانات تنظيم الإعلانات نفقات إزالة الإعلانات تحصيل نفقات إزالة الإعلانات

