برلماني: القطار الكهربائي السريع مشروع وطني يعكس نهضة مصر

أكد النائب عمر الغنيمي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على الدور الكبير الذي يقوم به مشروع القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى الجولة التفقدية التي قام بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لمتابعة مواقع العمل بالخط الأول من الشبكة الممتدة من العلمين حتى الإسكندرية.

وأوضح الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، أن المشروع يمثل إنجازًا تاريخيًا في مجال النقل الجماعي في مصر، حيث يربط مختلف أنحاء الجمهورية بشكل مستدام وصديق للبيئة، ويحقق لأول مرة اتصالًا بريًا مباشرًا بين البحرين الأحمر والمتوسط، ليصبح بمثابة قناة سويس جديدة على القضبان.

وأضاف عضو صناعة البرلمان أن، أهمية المشروع تتجاوز قطاع النقل لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية واسعة، من خلال تطوير المحطات وإنشاء كباري مشاه لتسهيل تنقل المواطنين، وربط المحطات بالطرق الرئيسية، فضلًا عن تعزيز حركة النقل البري والبضائع بما يخدم التنمية الصناعية والاستثمارية في المناطق المستهدفة.

وأشار عمر الغنيمي إلى، أن الخط الأول يضم محطات استراتيجية تخدم مناطق سياحية واستثمارية مهمة مثل العلمين، برج العرب، العامرية، والإسكندرية، مع مراعاة تخطيط حركة الركاب داخل المحطات وتوفير المصاعد ووسائل النقل المتنوعة لتسهيل الحركة اليومية للمواطنين.

كما أثنى نائب الاسكندرية، على الجهود الكبيرة لجميع العاملين بالمشروع، مؤكدًا أن متابعة مراحل التنفيذ، وإنجاز كباري وانفاق وتقاطع القطار مع الطرق الرئيسية وفق أعلى معايير الجودة والجداول الزمنية، يعكس التزام الدولة بتقديم بنية تحتية نقلية متطورة تحقق رؤية مصر في الجمهورية الجديدة.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه قائلاً: "ما نشهده اليوم من تنفيذ هذا المشروع العملاق ليس مجرد شبكة مواصلات، بل هو ملحمة وطنية حقيقية تجسد نهضة مصر في الجمهورية الجديدة، ويمنح المصريين تجربة نقل لم يسبق لها مثيل."