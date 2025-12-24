خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة

قال أشرف العجرمي وزير فلسطيني سابق، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد تنفيذ الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار، وتسعى إلى الإبقاء على احتلال قطاع غزة، من خلال خلق ذرائع ومبررات متعددة، أبرزها اتهام حركة حماس بارتكاب خروقات.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يروج لرواية مفادها أن حماس تنفذ اعتداءات على جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما تواصل قوات الاحتلال قصف مناطق وتجمعات داخل القطاع، في وقت يدفع فيه المدنيون الفلسطينيون الثمن الأكبر نتيجة هذه العمليات.

وتابع، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي خرقت الاتفاق بشكل واضح بعد التزام وقف إطلاق النار، من خلال تنفيذ عملية اغتيال استهدفت رائد سعد، أحد قيادات حركة حماس.

وأكد، أنّ العملية جرت بشكل فظ ويمثل خرقًا صريحًا لما تم الاتفاق عليه ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس ترامب، والتي تنص على وقف الاعتداءات على الفلسطينيين خارج نطاق الخط الأصفر، وهي المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال.