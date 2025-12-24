عضو بالشيوخ: قافلة زاد العزة 101 استمرار لجهود مصر لتوصيل المساعدات لغزة

أكد النائب أمير هلال عضو مجلس الشيوخ ، إن إطلاق الهلال الأحمر المصري القافلة الـ101 لـ«زاد العزة من مصر إلى غزة»، إنما يؤكد إستمرار الدور الإنساني والتاريخي للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ، مشيراً إلى أنه مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وهي تبذل جهوداً حثيثة من أجل وقف الحرب علي غزة ،وكذلك العمل علي تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة .

وأضاف" عضو الشيوخ" في تصريحات صحفية أن مصر لم تتأخر يوماً واحداً عن دعم القضية الفلسطينية ويعكس ذلك الموقف المصري قيادة وحكومة وشعباً برفض التهجير القسري للفلسطينين تحت أي مسمي من أراضيه دفاعاً عن القضية الفلسطينية وحتي لا يتم تصفيتها ، لافتاً إلى انها طوال العامين بعد احداث السابع من أكتوبر وهي تعمل علي إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من اجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني الذي عاني من الحصار والتجويع .

وأشار" هلال" إلى أن إطلاق قافلة زاد العزة لغزة هي إستمرار للجهود الإنسانية المصرية لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة وتابع قائلاً : الدور المصري ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ولن يتغير ذلك برفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح عضو الشيوخ، أنّ المشهد الإنساني في غزة بات بالغ التعقيد والخطورة، في ظل استمرار الاعتداءات وتدمير المرافق الحيوية، ما يضاعف من حجم الكارثة ويجعل من المساعدات الإنسانية ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل.



وطالب " هلال" المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الإنسانية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية قائلاً: إن إستمرار الإحتلال الإسرائيل في الخروقات لاتفاق وقف النار سيضاعف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة .

وكانت قد شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ101 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرى بمحافظة شمال سيناء باتجاه معبر كرم أبوسالم، تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع.