علي فايز: إطلاق قافلة زاد العزة الـ101 يجسد التزام مصر تجاه غزة

قال علي فايز، أمين حزب العدل بمحافظة بني سويف وأمين مساعد الإعلام بالحزب، إن إطلاق القافلة الأولى بعد المائة من قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» يشكل ترجمة فعلية للسياسة الإنسانية الثابتة للدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني، ويجسد التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه أشقائها في غزة ، مؤكّدًا أن هذا الدعم مستمر ومنهجي وليس مجرد خطوة موسمية أو رد فعل ظرفي للأحداث.

وأوضح فايز في بيان له، أن ضخامة المساعدات التي حملتها القافلة الـ101، بما في ذلك أكثر من 131 ألف سلة غذائية، 800 طن دقيق، مستلزمات طبية، بطانيات وملابس شتوية، وأكثر من ألف طن من الوقود، تعكس حجم الجهد الميداني المنسق الذي يقدمه الهلال الأحمر المصري على الحدود، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الإنسانية وتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع.

وأضاف أن استمرار القوافل على مدار أشهر منذ يوليو الماضي، دون أي توقف، يعكس قدرة المؤسسات المصرية على تنظيم وتفويج المساعدات بشكل مستدام، وضمان وصولها إلى المستحقين، بما يعزز الثقة في عمل الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وشدد أمين مساعد الإعلام بحزب العدل، على أن هذه القوافل لا تمثل مجرد عمل إنساني، بل رسالة سياسية وإنسانية متكاملة، مفادها أن مصر ترفض أي محاولات لإغفال معاناة الأشقاء في غزة، وأن موقفها ثابت وداعم للقضية الفلسطينية من منظور تاريخي وأخلاقي، مؤكّدًا أن معبر رفح سيظل شريان حياة مفتوحًا، ويدًا ممتدة تجاه المتضررين، في أبهى صور التضامن العربي والإنساني.

وأضاف فايز أن هذه المبادرات الإنسانية المصرية ترسل رسالة للعالم بأن الدولة لا تكتفي بالكلام أو البيانات، بل تتخذ خطوات عملية على الأرض لتخفيف المعاناة، وتضع البعد الإنساني دائمًا في مقدمة أولوياتها، سواء من خلال توفير الاحتياجات الغذائية والطبية أو المستلزمات الشتوية الأساسية، بما يضمن استمرار الحياة الطبيعية قدر الإمكان في ظل الأزمة.