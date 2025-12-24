توك شو|استقرار الطقس والعملات والذهب..ومصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-12-2025 في مصر |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-12-2025 في السوق المصري.

وشهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، مع تفاوت طفيف بين الأعيرة المختلفة.

أسعار الذهب في مصر اليوم وفقاً للبرنامج

عيار 18: سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 5142 جنيهًا.

عيار 21: بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 6000 جنيهًا.

عيار 24: وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 6857 جنيها

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو



رصد برنامج “صباح البلد” توقعات الأرصاد الجوية بأن يشهد طقس مصر خلال الفترة من الخميس 25 ديسمبر حتى الاثنين 29 ديسمبر 2025 برودة شديدة صباحًا وليلاً، مع دفء نسبي نهارًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمال كثافتها في بعض المناطق.

أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو



كشف برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت بعض العملات الأجنبية زيادات ملحوظة، بينما استقرت أسعار أخرى في السوق المصري ونستعرض ذلك في السطور التالية وفقاً للبرنامج.



أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي:

شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.60 جنيه

انخفاض النمو السكاني.. نائب وزير الصحة: واجهنا الإنجاب غير المخطط له بوسائل آمنة



أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أن وصول مصر إلى معدل الإنجاب 2.4، معناه أن كل 10 سيدات ينجبن 24 طفلا، مشيرة إلى أنه فى عام 2014 كانت كل 10 سيدات ينجبن 35 طفلا.

وقالت “الألفي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”: “لم نصبح نقول للأسر لا اتنين كفاية أو تجيب 3.. نحن نهتم بحقوق الطفل فى الرعاية القصوي فى فترة ما بعد الولادة وأثناء الطفل حتى سن العامين، وبالتالي ندعو إلى المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات”.

خبير تربوي: 2025 بداية خطوات جادة لتطوير التعليم بنظام البكالوريا الجديد



قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن عام 2025 شهد قرارات تعليمية مهمة، أبرزها إقرار نظام البكالوريا الجديد، موضحًا أنه يمثل أول خطوة فعلية لمعالجة أوجه القصور المزمنة في نظام الثانوية العامة.

الحوار المجتمعي ومراحل التطبيق

وأضاف شوقي، خلال لقائه في برنامج “صباح البلد” مع الإعلامي أحمد دياب، أنه شارك في جلسات الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء التربية والتعليم السابقين.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة



قال كريم كمال، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن القافلة الإغاثية رقم 101 انطلقت صباح اليوم من الأراضي المصرية في تمام الساعة السابعة، متجهة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن القافلة تضم شحنات متنوعة من المساعدات الإنسانية، تشمل المستلزمات الغذائية الأساسية مثل الدقيق والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب مساعدات إيوائية من ملابس شتوية وأغطية وبطاطين.

وأضاف أن القافلة تحتوي كذلك على مستلزمات طبية وأدوات علاجية، بالإضافة إلى مواد خاصة بالنظافة الشخصية، ومشتقات بترولية تُستخدم في تشغيل المولدات الكهربائية داخل المستشفيات، وتوفير الإنارة، وضمان استمرار عمل المخابز في قطاع غزة.

بعد رحيل الفنان طارق الأمير عن 56 عامًا.. أدوار لا تُنسى في مسيرته الفنية



رحل الفنان طارق الأمير عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 56 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ترك الأمير إرثًا فنيًا محدودًا، لكنه تميز في كل دور قدمه، وكان أبرزها شخصية "عبدالمنصف" في فيلم "عسل إسود"، التي أصبحت إحدى علاماته الفنية المميزة.

بداية مشواره الفني

بدأ طارق الأمير مسيرته بأدوار صغيرة في أعمال كبيرة، منها:

فيلم "الطريق إلى إيلات"

مسلسل "وادي فيران"

مسلسل "أم كلثوم"

الداخلية السورية تحذر من التجنيد الإجباري وتؤكد حماية المدنيين في حلب



أكدت الداخلية السورية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحاول فرض التجنيد الإجباري على المدنيين، مع ممارسة ضغوط وتضييق عليهم، محذرة السكان من الانصياع لأي محاولات غير قانونية.

حماية المدنيين في حلب

أوضحت الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في حلب تواصل تنفيذ مهامها الوطنية لحماية المدنيين وضمان الأمن والاستقرار في المدينة، مع التركيز على سلامة السكان والحفاظ على النظام العام.

وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل



أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أحد أبرز التحديات التي واجهها بعد توليه المنصب كان انخفاض نسب الحضور في المدارس الحكومية، حيث سجلت خلال العام الدراسي 2023/2024 نسبة تتراوح بين 9 و15% فقط، رغم أن طلاب المدارس الحكومية يشكلون حوالي 87% من إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي.

أسباب ضعف الحضور في المدراس

وأشار الوزير خلال لقاء مع برنامج "الصورة "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن دراسة أسباب ضعف الحضور كشفت عن سببين رئيسيين؛ أولهما الارتفاع الشديد في كثافات الفصول، إذ وصل عدد الطلاب في الفصل الواحد ببعض الإدارات التعليمية مثل الخانكة والخصوص ووسط الجيزة إلى ما بين 150 و200 طالب، إضافة إلى إدارات أخرى بعدة محافظات. أما السبب الثاني فتمثل في العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي بلغ نحو 469 ألف معلم من إجمالي 830 ألفًا.

أطنان من الغذاء ومواد الإغاثة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر لغزة



اقال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن شاحنات القافلة رقم 100 من قوافل «زاد العزة» بدأت التحرك تمهيدًا لدخولها من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار الجهود المتواصلة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن تدفق الشاحنات بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ضمن سلسلة قوافل تنظمها وتجهزها هيئة الهلال الأحمر المصري، والتي انطلقت منذ السابع والعشرين من يوليو الماضي دعمًا للأشقاء الفلسطينيين.