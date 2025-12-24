الداخلية السورية تنفذ مهامها الوطنية في حلب

أفادت الداخلية السورية بأن قيادة الأمن الداخلي في حلب تواصل تنفيذ مهامها الوطنية بهدف حماية المدنيين وضمان الأمن والاستقرار في المدينة.

تحذير من التجنيد الإجباري

أكدت الوزارة أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحاول فرض التجنيد الإجباري على المدنيين، إضافة إلى ممارسة ضغوط وتضييق عليهم، محذرة السكان من الانصياع لأي محاولات غير قانونية.

استمرار الإجراءات الأمنية

تواصل قيادة الأمن الداخلي تنفيذ عملياتها الوقائية والتدابير الأمنية في مختلف مناطق حلب، مع التركيز على حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام في ظل الظروف الراهنة.