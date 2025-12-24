أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو

كشف برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت بعض العملات الأجنبية زيادات ملحوظة، بينما استقرت أسعار أخرى في السوق المصري ونستعرض ذلك في السطور التالية وفقاً للبرنامج.



أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي:

شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.60 جنيه

اليورو:

شراء: 55.99 جنيه

بيع: 56.16 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 64.09 جنيه

بيع: 64.30 جنيه

الريال السعودي:

شراء: 12.65 جنيه

بيع: 12.69 جنيه

الدرهم الإماراتي:

شراء: 12.96 جنيه

بيع: 12.92 جنيه

وتعكس هذه الأسعار تأثير السوق العالمي والمحلي على قيمة الجنيه المصري، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات تتعلق بتقلبات أسعار العملات الأجنبية.