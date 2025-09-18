يشبه الأنظمة العالمية.. متحدث التعليم: نظام البكالوريا اختياري وفقا للقانون

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا الجديد هو نظام اختياري وفقا للقانون، مشيرا إلى أن هذا النظام يشبه الأنظمة التعليمية العالمية.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن نظام البكالوريا الجديد معترف به مثل الثانوية العامة، مؤكدا أن هناك حملة ممنهجة من أصحاب السناتر والدروس الخصوصية ضد نظام البكالوريا، لإثارة أولياء ألأمور وتوجيههم للابتعاد عن النظام، ونقابل ذلك بحملات التوعية والتركيز على مزاياه.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن اجتماع وزير التعليم مع محرري ملف التعليم تناول بشكل مفصل قضية الاختيار بين نظام البكالوريا والنظام التقليدي للثانوية العامة، موضحًا أن القانون يمنح الطالب حرية كاملة في تحديد النظام الذي يرغب في الالتحاق به، دون أي إجبار أو توجيه من الوزارة أو الوزير لصالح أي من النظامين.