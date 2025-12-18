سلطات زابوريجيا الأوكرانية: عشرات المصابين في قصف روسي على طول قرى خط الجبهة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن سلطات زابوريجيا الأوكرانية، قالت إن عشرات المصابين في قصف روسي على طول قرى خط الجبهة.



روسيا وأوكرانيا



قال فيتشسلاف ماتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق، إنّ الحديث عن حل 90% من القضايا العالقة لا يعني بالضرورة اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدًا أن التفاصيل هي جوهر الخلاف، وأن ما جرى التوافق عليه يندرج في إطار القضايا العامة التي كانت محل اتفاق منذ فترة طويلة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ النقاط الجوهرية التي شدد عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف مرارًا تتعلق بطبيعة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها لا تستهدف احتلال الأراضي أو السيطرة على الموارد الطبيعية.

وتابعت، أن موسكو كانت مستعدة في ديسمبر 2021 لتقديم ضمانات لكييف، إلا أنها طالبت في المقابل بضمانات أمنية لروسيا، تشمل عدم توسع حلف شمال الأطلسي على الحدود الروسية، وعدم نشر أسلحة ثقيلة أو متوسطة وبعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.

ولفت إلى أن القلق الروسي الحالي يتضح عند النظر إلى تصرفات قيادة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا، في ضوء الخلفية التاريخية ودورها خلال الحرب العالمية الثانية.