صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
وزير الإسكان يوضح موعد قرعة علنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو
رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم
التمثيل التجاري يبحث مع كندا تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات
توك شو

سيناريو الخطر.. نصائح هامة حالة حدوث حريق بمنزلك

حريق
حريق
البهى عمرو

أكد اللواء أيمن سيد لأهل مستشار وخبير الحماية المدنية وتأمين المنشأت، أن معدلات الحرائق ترتفع خلال فصل الشتاء نتيجة استخدام الأجهزة المخصصة للتدفئة، مما يستدعي من الجميع الحرص على حماية منازلهم والتوعية بالمخاطر المرتبطة بكل جهاز  يتم تشغيله.
 

وأضاف مستشار وخبير الحماية المدنية وتأمين المنشأت،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه ينصح المواطنين بإيقاف تشغيل التكييف أو الدفاية عند الذهاب للنوم.

ولفت إلى أن الشخص عندما ينام لا يحتاج تشغيل الدفاية، وطالب من المواطنين حالة استخدام جهاز التسخين من الكهرباء يكون بشكل مباشر، ونحذر من وضع مشترك.

سيناريو الخطر

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين حالة حدوث حريق، بالتدريب على سيناريو الخطر، وأن رب الأسرة عليه أن يقوم بتدريب عقلة على التعامل مع حريق في البيت.

وأوضح أن أهم نقطة هو الحفاظ على الأرواح، والوصول لـ باب الشقة، وأن يتم إسعاف الموجودين ويتم إخراجهم من مكان الحريق، وأنه في مرحلة الخروج من مكان حريق يتم وضع فوطة على الأنف، وأن يتم الزحف لأن الدخان يكون في الأعلى.

الحرائق الشتاء اللواء أيمن سيد لأهل

