سيناريو الخطر.. نصائح هامة حالة حدوث حريق بمنزلك

أكد اللواء أيمن سيد لأهل مستشار وخبير الحماية المدنية وتأمين المنشأت، أن معدلات الحرائق ترتفع خلال فصل الشتاء نتيجة استخدام الأجهزة المخصصة للتدفئة، مما يستدعي من الجميع الحرص على حماية منازلهم والتوعية بالمخاطر المرتبطة بكل جهاز يتم تشغيله.



وأضاف مستشار وخبير الحماية المدنية وتأمين المنشأت،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه ينصح المواطنين بإيقاف تشغيل التكييف أو الدفاية عند الذهاب للنوم.

ولفت إلى أن الشخص عندما ينام لا يحتاج تشغيل الدفاية، وطالب من المواطنين حالة استخدام جهاز التسخين من الكهرباء يكون بشكل مباشر، ونحذر من وضع مشترك.

سيناريو الخطر

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين حالة حدوث حريق، بالتدريب على سيناريو الخطر، وأن رب الأسرة عليه أن يقوم بتدريب عقلة على التعامل مع حريق في البيت.

وأوضح أن أهم نقطة هو الحفاظ على الأرواح، والوصول لـ باب الشقة، وأن يتم إسعاف الموجودين ويتم إخراجهم من مكان الحريق، وأنه في مرحلة الخروج من مكان حريق يتم وضع فوطة على الأنف، وأن يتم الزحف لأن الدخان يكون في الأعلى.