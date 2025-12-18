قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيسة المفوضية الأوروبية: نبحث تمويل أوكرانيا ومخاطر استخدام الأصول الروسية

هاجر ابراهيم

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنهم سيبحثون تمويل أوكرانيا وعلينا تشارك المخاطر بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة، وفقا لنبأ عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال فيتشسلاف ماتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق، إنّ الحديث عن حل 90% من القضايا العالقة لا يعني بالضرورة اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدًا أن التفاصيل هي جوهر الخلاف، وأن ما جرى التوافق عليه يندرج في إطار القضايا العامة التي كانت محل اتفاق منذ فترة طويلة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ النقاط الجوهرية التي شدد عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف مرارًا تتعلق بطبيعة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها لا تستهدف احتلال الأراضي أو السيطرة على الموارد الطبيعية.

وتابعت، أن موسكو كانت مستعدة في ديسمبر 2021 لتقديم ضمانات لكييف، إلا أنها طالبت في المقابل بضمانات أمنية لروسيا، تشمل عدم توسع حلف شمال الأطلسي على الحدود الروسية، وعدم نشر أسلحة ثقيلة أو متوسطة وبعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.

ولفت إلى أن القلق الروسي الحالي يتضح عند النظر إلى تصرفات قيادة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا، في ضوء الخلفية التاريخية ودورها خلال الحرب العالمية الثانية.


 


 

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

الشناوي

شوبير : الشناوي ليس الحارس الأساسي لمنتخب مصر

وزارة الرياضة

آخر استعدادات مركز التنمية الشبابية للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو

حسام حسن

أرقام قياسية لحسام حسن في قيادته لمنتخب مصر في المباريات الرسمية

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

