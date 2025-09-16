متحدث التعليم: تحويل الراسبين للبكالوريا "شائعة".. القانون يحسم حرية الاختيار

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن اجتماع وزير التعليم مع محرري ملف التعليم تناول بشكل مفصل قضية الاختيار بين نظام البكالوريا والنظام التقليدي للثانوية العامة، موضحًا أن القانون يمنح الطالب حرية كاملة في تحديد النظام الذي يرغب في الالتحاق به، دون أي إجبار أو توجيه من الوزارة أو الوزير لصالح أي من النظامين.

وأشار شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الوزارة تكتفي بتقديم التوعية للطلاب وأولياء الأمور حول طبيعة كل نظام ومميزاته، سواء البكالوريا أو الثانوية العامة، وذلك لتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب وفق قناعاتهم، لافتًا إلى أن هذه الحرية مصونة بنص قانوني أُقر مؤخرًا في مجلس النواب.

وأضاف شادي زلطة، أنه لا يحق للطالب تغيير النظام بعد بدء العام الدراسي، مشددًا على أن ما يثار بشأن تحويل الطلاب الراسبين في نظام الثانوية العامة القديم إلى البكالوريا غير صحيح ولا أساس له، مؤكدًا أن الهدف هو إتاحة بدائل تعليمية متعددة تواكب التطورات وتوفر مسارات متنوعة أمام الطلاب.

وأوضح شادي زلطة، أن مقاومة أي نظام جديد أمر طبيعي في البداية، إلا أن الوزارة ترى أن التوسع في الخيارات التعليمية يعزز من فرص الطلاب ويخدم مستقبلهم، مشددًا على أن حرية الاختيار بين النظامين تبقى خطًا ثابتًا لا يمس.