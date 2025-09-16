تطبيق عملي لتجربة منظومة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدارس شبين الكوم في المنوفية

اعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية ، تطبيق عملي لتجربة منظومة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدارس إدارة شبين الكوم التعليمية بالمرحلة الثانوية.
وتم بدء تطبيق تجربة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدرسة السادات الثانوية بشنوان عن طريق الكارت الذكي( الباركوك ) لكل طالب لتسجيل غيابه.
حيث تم تطبيق تسجيل الغياب الإلكتروني لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي بأستخدام الباركود عبر "الواتس آب" في 10 مدارس من مدارس إدارة شبين الكوم من بداية العام الدراسي الجديد 2026/2025
1ـ مدرسة الشهيد أحمد السرسي الثانوية بنات القديمة
2ـ مدرسة المساعي الثانوية العسكرية
3ـ مدرسة السادات الثانوية بشنوان
4ـ مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية
5ـ مدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية الجديدة بنات
6ـ مدرسة أصطباري الثانوية
7ـ مدرسة حسين عزت الثانوية بمليج
8ـ المدرسة الثانوية الرياضية
9ـ مدرسة شنوان الثانوية المطورة
10ـ المشير الجمسي الثانوية بالبتانون
وتقوم المنظومة علي انشاء باركود فريد ومميز لكل طالب في النظام الرقمي للمدرسة ويقوم الطالب بمسح الباركود بأستخدام ماسح ضوئي لتسجيل الحضور المدرسة، النظام يقوم بإرسال رساله لأولياء الأمور عبر الواتس اب بحضور أو غياب أبنائهم
والتسجيل يتم عن طريق أجهزة حديثة ومتطورة ورصد الغياب ألكترونيا مما يساهم في تقليل الوقت والجهد، وفي دقائق معدودة يتم تسجيل الغياب وإرسال رسائل نصية لولي الأمر فورا
واعلنت مديرية التربية والتعليم ، أن المدارس مستعدة للتطبيق بأحدث الأجهزة وان الشهر الأول من الدراسة سيشهد تطبيق النظام الجديد بالتوازي مع التسجيل الورقي بهدف تقييم فعالية النظام الإلكتروني وتعميمة علي باقي المدارس
واكدت المديرية، أن النظام الإلكتروني يسهم في تحسين الانضباط المدرسي وتقليل فرص التلاعب في بيانات حضور وغياب الطلاب.