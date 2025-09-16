قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطبيق عملي لتجربة منظومة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدارس شبين الكوم في المنوفية

بدا تسجيل منظومة الغياب في المنوفية
بدا تسجيل منظومة الغياب في المنوفية
مروة فاضل

اعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية ، تطبيق عملي لتجربة منظومة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدارس إدارة شبين الكوم التعليمية بالمرحلة الثانوية.

وتم بدء تطبيق تجربة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدرسة السادات الثانوية بشنوان عن طريق الكارت الذكي(  الباركوك  ) لكل طالب لتسجيل غيابه.

حيث تم تطبيق تسجيل الغياب الإلكتروني لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي بأستخدام الباركود  عبر "الواتس آب" في 10 مدارس من مدارس إدارة شبين الكوم  من بداية العام الدراسي الجديد 2026/2025

1ـ مدرسة الشهيد أحمد السرسي الثانوية بنات القديمة

2ـ مدرسة المساعي الثانوية العسكرية

3ـ مدرسة السادات الثانوية بشنوان

4ـ مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية

5ـ مدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية الجديدة بنات

6ـ مدرسة أصطباري الثانوية 

7ـ مدرسة حسين عزت الثانوية بمليج

8ـ المدرسة الثانوية الرياضية

9ـ مدرسة شنوان الثانوية المطورة

10ـ المشير الجمسي الثانوية بالبتانون

وتقوم المنظومة علي انشاء باركود فريد ومميز لكل طالب في النظام الرقمي للمدرسة ويقوم الطالب بمسح الباركود بأستخدام ماسح ضوئي لتسجيل الحضور المدرسة، النظام يقوم بإرسال رساله لأولياء الأمور عبر الواتس اب بحضور أو غياب أبنائهم

والتسجيل يتم عن طريق أجهزة حديثة ومتطورة ورصد الغياب ألكترونيا مما يساهم في تقليل الوقت والجهد، وفي دقائق معدودة يتم تسجيل الغياب وإرسال رسائل نصية لولي الأمر فورا

واعلنت مديرية التربية والتعليم ، أن المدارس مستعدة للتطبيق بأحدث الأجهزة وان الشهر الأول من الدراسة سيشهد تطبيق النظام الجديد بالتوازي مع التسجيل الورقي  بهدف تقييم فعالية النظام الإلكتروني وتعميمة علي باقي المدارس

 واكدت المديرية، أن النظام الإلكتروني  يسهم في تحسين الانضباط المدرسي وتقليل فرص التلاعب في بيانات حضور وغياب الطلاب.

محافظة المنوفية المنوفية تعليم المنوفية منظومة الغياب اخبار محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الجندي خلال الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية

أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

الدكتور السيد بلاط

الجامع الأزهر: الكسب الحلال والزكاة سبيل لتزكية النفس والمال

مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

بتلاوته العطرة للقرآن.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد