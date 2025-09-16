تطبيق عملي لتجربة منظومة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدارس شبين الكوم في المنوفية

اعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية ، تطبيق عملي لتجربة منظومة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدارس إدارة شبين الكوم التعليمية بالمرحلة الثانوية.

وتم بدء تطبيق تجربة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدرسة السادات الثانوية بشنوان عن طريق الكارت الذكي( الباركوك ) لكل طالب لتسجيل غيابه.

حيث تم تطبيق تسجيل الغياب الإلكتروني لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي بأستخدام الباركود عبر "الواتس آب" في 10 مدارس من مدارس إدارة شبين الكوم من بداية العام الدراسي الجديد 2026/2025

1ـ مدرسة الشهيد أحمد السرسي الثانوية بنات القديمة

2ـ مدرسة المساعي الثانوية العسكرية

3ـ مدرسة السادات الثانوية بشنوان

4ـ مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية

5ـ مدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية الجديدة بنات

6ـ مدرسة أصطباري الثانوية

7ـ مدرسة حسين عزت الثانوية بمليج

8ـ المدرسة الثانوية الرياضية

9ـ مدرسة شنوان الثانوية المطورة

10ـ المشير الجمسي الثانوية بالبتانون

وتقوم المنظومة علي انشاء باركود فريد ومميز لكل طالب في النظام الرقمي للمدرسة ويقوم الطالب بمسح الباركود بأستخدام ماسح ضوئي لتسجيل الحضور المدرسة، النظام يقوم بإرسال رساله لأولياء الأمور عبر الواتس اب بحضور أو غياب أبنائهم

والتسجيل يتم عن طريق أجهزة حديثة ومتطورة ورصد الغياب ألكترونيا مما يساهم في تقليل الوقت والجهد، وفي دقائق معدودة يتم تسجيل الغياب وإرسال رسائل نصية لولي الأمر فورا

واعلنت مديرية التربية والتعليم ، أن المدارس مستعدة للتطبيق بأحدث الأجهزة وان الشهر الأول من الدراسة سيشهد تطبيق النظام الجديد بالتوازي مع التسجيل الورقي بهدف تقييم فعالية النظام الإلكتروني وتعميمة علي باقي المدارس

واكدت المديرية، أن النظام الإلكتروني يسهم في تحسين الانضباط المدرسي وتقليل فرص التلاعب في بيانات حضور وغياب الطلاب.