قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة
سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها
بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي
ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث
قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة
تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية
مفتي الجمهورية: نواجه اليوم حربا لا تراق فيها الدمـ.ـاء بل تستهدف الوعي والهوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها

جانب من الواقعة بسوهاج
جانب من الواقعة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة سوهاج واقعة مثيرة أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي، بعدما اصطدمت سيدة بسيارتها الخاصة بشاشة عرض ضخمة كانت مخصصة للدعاية الانتخابية لأحد مرشحي مجلس النواب، تُقدر قيمتها بما يقارب مليون جنيه؛ مما أدى إلى تحطمها بالكامل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما وقع حادث تصادم سيارة خاصة في شارع رئيسي بالقرب من أحد الميادين الشهيرة؛ أسفر عن تحطم شاشة عرض إلكترونية حديثة كانت مثبتة على أعمدة حديدية ضخمة ضمن حملة دعائية لأحد المرشحين.

وبحسب شهود عيان، فإن السيدة كانت تقود سيارتها بسرعة منخفضة، لكنها لم تنتبه إلى بروز الأعمدة الحديدية الحاملة للشاشة في منتصف الطريق؛ ما تسبب في اصطدام السيارة بها وتحطم الشاشة.

وأوضح الأهالي أن الأعمدة الموضوعة كانت تمتد داخل مساحة من الشارع بشكل واضح، مما شكل خطرًا على المارة والسيارات.

وقال عدد من المواطنين عبر تعليقاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" السيدة مش غلطانة، الخطأ من اللي ثبت الشاشة في مكان غير آمن"، مشيرين إلى أن البروز الحديدي يمثل مخالفة واضحة لقواعد الأمان والسلامة في الطرق العامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج شاشة الانتخابات مرشح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

احمد سعد

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

لمبة سائل التبريد

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

أشرف عبد الباقي

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد