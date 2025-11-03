سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها

شهدت مدينة سوهاج واقعة مثيرة أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي، بعدما اصطدمت سيدة بسيارتها الخاصة بشاشة عرض ضخمة كانت مخصصة للدعاية الانتخابية لأحد مرشحي مجلس النواب، تُقدر قيمتها بما يقارب مليون جنيه؛ مما أدى إلى تحطمها بالكامل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما وقع حادث تصادم سيارة خاصة في شارع رئيسي بالقرب من أحد الميادين الشهيرة؛ أسفر عن تحطم شاشة عرض إلكترونية حديثة كانت مثبتة على أعمدة حديدية ضخمة ضمن حملة دعائية لأحد المرشحين.

وبحسب شهود عيان، فإن السيدة كانت تقود سيارتها بسرعة منخفضة، لكنها لم تنتبه إلى بروز الأعمدة الحديدية الحاملة للشاشة في منتصف الطريق؛ ما تسبب في اصطدام السيارة بها وتحطم الشاشة.

وأوضح الأهالي أن الأعمدة الموضوعة كانت تمتد داخل مساحة من الشارع بشكل واضح، مما شكل خطرًا على المارة والسيارات.

وقال عدد من المواطنين عبر تعليقاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" السيدة مش غلطانة، الخطأ من اللي ثبت الشاشة في مكان غير آمن"، مشيرين إلى أن البروز الحديدي يمثل مخالفة واضحة لقواعد الأمان والسلامة في الطرق العامة.