جامعة سوهاج الأهلية: 5% من إجمالي المنح للطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس جامعة سوهاج الأهلية، فى اجتماعه اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على تخصيص نسبة 5% من إجمالي المنح الدراسية المقدمة من الجامعات الأهلية لصالح طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، إلى جانب اعتماد الرسوم الدراسية لطلاب المنح بكليات الطب، والحاسبات، والهندسة، الممولة من البنك المركزي المصري وبنك ناصر الإجتماعي، للعام الجامعي 2025/2026.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المجلس وافق كذلك على إعداد الكتاب الجامعي الخاص بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وإتاحته عبر المنصة التعليمية الإلكترونية للجامعة، إلى جانب عقد الاختبارات الإلكترونية للطلاب بمركز الاختبارات بالجامعة الحكومية، مع وضع جدول زمني للتدريب يستمر حتى 13 نوفمبر الجاري.

وأضاف أن المجلس أقر أيضاً إعلان درجات أعمال السنة (الميدتيرم والشفوي والعملي) فور الانتهاء من كل امتحان، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطوير نظم التقويم والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة سوهاج الأهلية تسعى إلى تقديم نموذج تعليمي متطور يدعم التميز الأكاديمي والبحث العلمي، ويواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بمنظومة التعليم الجامعي في مصر، وتعزيز فرص الإتاحة وجودة التعليم للطلاب في مختلف التخصصات.