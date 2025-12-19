قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب
وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون المنطقة الصناعية غرب جرجا
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يعلق برنامج قرعة جرين كارد للمهاجرين

الجرين كارد
الجرين كارد
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، برنامج قرعة «جرين كارد» (تأشيرة التنوع)، الذي يتيح للأجانب الإقامة والعمل الدائم في الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في منشور على منصة «إكس»، إنها وبناءً على توجيهات ترامب أصدرت أمراً إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بوقف البرنامج مؤقتاً.

حوادث إطلاق النار

وجاء القرار بالتزامن مع تطورات أمنية، عقب العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار الجماعي بجامعة براون في ولاية رود آيلاند، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين. كما أكد المحققون مقتل أستاذ الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نونو لوريرو بعد يومين من الهجوم. 

وعلقت نويم قائلة: «ما كان ينبغي أبداً السماح لهذا الفرد الشنيع بدخول بلادنا».

القرعة العشوائية

ويمنح برنامج تأشيرة التنوع سنوياً ما يصل إلى 50 ألف «بطاقة خضراء» عبر قرعة عشوائية لمواطنين من دول ذات تمثيل منخفض في الهجرة إلى الولايات المتحدة، ويتركز عدد كبير منها في أفريقيا. وقد تقدم نحو 20 مليون شخص لقرعة عام 2025، جرى اختيار أكثر من 131 ألفاً منهم عند احتساب الأزواج، على أن يخضع الفائزون لاحقاً لإجراءات فحص وموافقة قبل السماح لهم بالدخول.

قانون هجرة قديم

وتعد «البطاقة الخضراء» وثيقة تصدرها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وتمنح حاملها حق الإقامة والعمل الدائمين، وغالباً ما تمهّد لاحقاً للحصول على الجنسية الأمريكية.

واستحدث برنامج «تأشيرة التنوع» بموجب قانون الهجرة لعام 1990، وبدأ تطبيقه رسمياً عام 1995، ويشترط للمشاركة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو يمتلك خبرة عملية لا تقل عن عامين، علماً بأنه لا يشمل اللاجئين أو طالبي اللجوء.

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

