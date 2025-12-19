قرار هام بشأن من دولة أوربية بشأن تواجد اللاجئين السوريين على أراضيها

أصدرت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) قرارا بإستئناف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين ، وذلك ابتداء من عام 2026، بعد توقف دام أكثر من عام هذا القرار.

وبحسب السلطات الترويجية ؛ فإن هذا القرار يأتي بعد قرار وزارة العدل والأمن العام بعدم تمديد وقف كانت قد فرضته سابقا على معالجة طلبات اللجوء الصادرة من السوريين.

ويُشار إلى أنه قد تم تعليق النظر في هذه الطلبات في ديسمبر 2024، بالتعاون بين المديرية والمجلس النرويجي لشؤون اللاجئين.

واوضح القرار النرويجي أن لدى المديرية حاليا نحو 5 آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، يشكل السوريون نحو نصفها.

كما حذّرت من أن مدة معالجة هذه الطلبات قد تطول أكثر من السابق، نظرا للتغيرات الجوهرية التي طرأت على الأوضاع في سوريا.

وأرجعت وزارة العدل قرارها إلى توفر "معلومات كافية وموثوقة" حول الوضع الحالي في سوريا، مما يسمح باستئناف تقييم طلبات اللجوء بشكل دقيق وعادل.