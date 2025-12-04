لمواجهة التهديد الروسي .. اتفاقية دفاعية جديدة من نوعها بين بريطانيا والنرويج

أفادت وسائل إعلام بأنه تم إبرام اتفاقية دفاعية جديدة من نوعها بين بريطانيا والنرويج من أجل التصدي لـ "التهديد الروسي تحت البحر".



وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس ستوره إلى قاعدة سلاح الجو الملكي في لوسيماوث للقاء القوات البريطانية والنرويجية التي تعمل معا.

وفي وقت لاحق ، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يدفع ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا»، مشددًا على أن المملكة المتحدة لن تتراجع عن دعم كييف سياسيًا وعسكريًا حتى يتحقق «سلام عادل يضمن سيادة واستقلال أوكرانيا حسب موقع الحكومة البريطانية.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان البريطاني، قال ستارمر إن العدوان الروسي على أوكرانيا لم يكن دفاعًا عن النفس، بل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحق الشعوب في تقرير مصيرها»، مضيفًا أن «العالم يجب ألا يسمح بأن يمرّ هذا العدوان دون عقاب».



وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته تعمل بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو، تشمل قطاع الطاقة والتجارة والبنوك الروسية الكبرى، فضلًا عن توسيع لائحة تجميد الأصول وحظر السفر بحق شخصيات نافذة في الكرملين، وفقا لموقع بي بي سي.

وشدد ستارمر على أن بلاده «ستواصل دعم الجيش الأوكراني بالمعدات الدفاعية والتدريب»، وأنها ستضاعف مساعداتها الإنسانية لملايين النازحين داخل أوكرانيا وخارجها.

وقال إن «بوتين ظنّ أن العالم سينقسم، لكنه وجد جبهة موحدة ضده، ولن نسمح له بفرض منطق القوة على القانون الدولي» وفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية.

يرى مراقبون أن تصريحات ستارمر تمثل تشديدًا واضحًا في الموقف البريطاني تجاه روسيا، إذ يربط بين استمرار العقوبات واستمرار الحرب، ويرى أن الضغط الاقتصادي هو السبيل الأنجع لإجبار موسكو على وقف عملياتها العسكرية.

كما يعكس الخطاب رغبة لندن في قيادة الجبهة الأوروبية ضد «العدوان الروسي» بعد عامين من الصراع المستمر.

وأشار محللون إلى أن بريطانيا، رغم أزمتها الاقتصادية الداخلية، تحاول الحفاظ على دورها القيادي في دعم أوكرانيا، مستفيدة من ثقلها الدبلوماسي والعسكري داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

موقف لندن الثابت

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن «العدالة يجب أن تُطبّق على كل من تسبب في قتل الأبرياء وتشريد الملايين»، مضيفًا: «لن نسمح لبوتين بأن يربح حربًا بدأها بغير حق، وسنواصل دعم أوكرانيا حتى يعود السلام إلى أوروبا».