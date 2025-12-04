قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لمواجهة التهديد الروسي .. اتفاقية دفاعية جديدة من نوعها بين بريطانيا والنرويج

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام بأنه تم إبرام اتفاقية دفاعية جديدة من نوعها بين بريطانيا والنرويج من أجل التصدي لـ "التهديد الروسي تحت البحر".

وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس ستوره إلى قاعدة سلاح الجو الملكي في لوسيماوث للقاء القوات البريطانية والنرويجية التي تعمل معا.

وفي وقت لاحق ، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يدفع ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا»، مشددًا على أن المملكة المتحدة لن تتراجع عن دعم كييف سياسيًا وعسكريًا حتى يتحقق «سلام عادل يضمن سيادة واستقلال أوكرانيا حسب موقع الحكومة البريطانية.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان البريطاني، قال ستارمر إن العدوان الروسي على أوكرانيا لم يكن دفاعًا عن النفس، بل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحق الشعوب في تقرير مصيرها»، مضيفًا أن «العالم يجب ألا يسمح بأن يمرّ هذا العدوان دون عقاب».


وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته تعمل بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو، تشمل قطاع الطاقة والتجارة والبنوك الروسية الكبرى، فضلًا عن توسيع لائحة تجميد الأصول وحظر السفر بحق شخصيات نافذة في الكرملين، وفقا لموقع بي بي سي.

وشدد ستارمر على أن بلاده «ستواصل دعم الجيش الأوكراني بالمعدات الدفاعية والتدريب»، وأنها ستضاعف مساعداتها الإنسانية لملايين النازحين داخل أوكرانيا وخارجها.

وقال إن «بوتين ظنّ أن العالم سينقسم، لكنه وجد جبهة موحدة ضده، ولن نسمح له بفرض منطق القوة على القانون الدولي» وفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية.

يرى مراقبون أن تصريحات ستارمر تمثل تشديدًا واضحًا في الموقف البريطاني تجاه روسيا، إذ يربط بين استمرار العقوبات واستمرار الحرب، ويرى أن الضغط الاقتصادي هو السبيل الأنجع لإجبار موسكو على وقف عملياتها العسكرية.

كما يعكس الخطاب رغبة لندن في قيادة الجبهة الأوروبية ضد «العدوان الروسي» بعد عامين من الصراع المستمر.

وأشار محللون إلى أن بريطانيا، رغم أزمتها الاقتصادية الداخلية، تحاول الحفاظ على دورها القيادي في دعم أوكرانيا، مستفيدة من ثقلها الدبلوماسي والعسكري داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

موقف لندن الثابت
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن «العدالة يجب أن تُطبّق على كل من تسبب في قتل الأبرياء وتشريد الملايين»، مضيفًا: «لن نسمح لبوتين بأن يربح حربًا بدأها بغير حق، وسنواصل دعم أوكرانيا حتى يعود السلام إلى أوروبا».

بريطانيا النرويج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ئيس الوزراء النرويجي يوناس ستوره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

عمرو دياب

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

مي عمر

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد